Raluca Badulescu a iesit la piscina, in costum de baie, dar si-a ferit defectele de camera foto! Ce complexe mai are vedeta

Toata lumea o admira pe Raluca Badulescu datorita siluetei sale de acum si pentru faptul ca a reusit sa slabeasca 70 de kilograme in scurt timp. Desi acum arata mult mai bine, vedeta se pare ca nu este chiar atat de multumita cu trupul ei.

Raluca Badulescu a iesit la piscina cu niste prieteni apropiati si, avand in vedere ca se lauda cu o altfel de silueta fata de in urma cu niste ani, tot are nemultumiri. Mai exact, Raluca si-a ascuns picioarele in fiecare fotografie postata.

Intr-una din imagini, criticul de moda nu a vrut sa isi expuna nici mainile, cel mai probabil din cauza surplusului de piele care a ramas vizibil, dupa ce vedeta a slabit considerabil.

Cat despre par, blonda a alterat. Daca intr-o zi nu a putut sa renunte la peruca, in cea de-a doua zi, cand era alaturi de prietenii sai apropiati, Raluca a ales sa apara cu parul natural, ascuns intr-o esarfa.

Raluca Badulescu a devenit cunoscuta in calitate de critic de moda. A fost casatorita cu modelul Vali Punga, impreuna cu care are un baiat, Alex. Pe 20 august 2016, Raluca Badulescu s-a cununat civil cu iubitul ei, Florin Stamin, iar nunta a avut loc pe 4 septembrie. Nasii de cununie au fost Macry si Horia Constantinescu.

