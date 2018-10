Raluca de la Bambi s-a mutat cu iubitul in casa noua. „Am ales impreuna tot”

raluca bambi

Nimeni nu ar fi crezut ca surorile Tanase se vor desparti una de cealalta si nu vor mai locui impreuna sau macar una langa cealalta. Inevitabilul s-a produs, insa, de cateva zile. Raluca si-a parasit sora si s-a mutat cu iubitul in casa noua.

Extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, Raluca Tanase a oferit detalii minore legate de viata ei personala. Printre altele, jumatatea trupei Bambi ne-a povestit despre „ruptura” de sora mai mica si de pasul pe care l-a facut alaturi de iubitul ei, Emil.

„Ne-am mutat intr-o casa acum trei ani, eu si sora mea, casa in care acum a ramas Denisa. Eu m-am mutat intr-o alta casa, de cateva zile. M-am mutat cu iubitul meu”, a povestit cantareata.

Cand statea cu Denisa, o certa mereu ca este dezordonata si ca nu respecta curatenia. Motivul: Raluca e obsedata de microbi: „Este foarte curat la mine in casa. Nu arunca nimeni cu nimic, toate hainele sunt la locul lor in sifonier, frumos aranjate. Daca vin musafiri, le dau papuci de casa. Nu mai sunt atat de «nebuna» cum eram inainte, dar in continuare sunt cu dezinfectatul dupa mine”.

Raluca de la Bambi s-a mutat cu iubitul in casa noua si au amenajat-o impreuna

Desi este pasionata de design de interior, Raluca nu si-a amenajat singura noua locuinta, ci si-a consultat partenerul. „Am ales impreuna tot ce e prin casa. Avem gusturi asemanatoare, numai ca nu am mai cheltuit atat de mult ca la vechea casa, pentru ca m-am invatat minte ca nu e bine sa-ti investesti toti banii in casa si atunci a iesit cumva pe gustul nostru, dar nu atat de scump cum a fost la cealalta casa. Pana la urma, trebuie sa traiesti intr-un mediu frumos, dar mai trebuie si sa mergi intr-o vacanta, sa-ti mai iei un pantof, o geanta, o haina, lucruri de care eu inainte ma privam, pentru ca toti banii pe care ii castigam ii bagam in mobilier, in antichitati si obiecte decorative”, ne-a povestit Raluca.”Despartirea” de sora ei a fost una cu zambetul pe buze, mai ales ca si Denisa este intr-o relatie serioasa si era inevitabil sa se ajunga aici, asa ca nu a existat nici un partaj, nici macar asupra catelusului pe care-l aveau impreuna.

„A ramas la parinti. E la mama, de fapt, dintotdeauna a fost la mama. Nu-l lasa mama niciodata, e copilasul ei si e foarte bine ingrijit. A ramas intr-o seara la Denisa acasa si a racit saracul. Era obosita, dupa un concert, si l-a uitat afara”, a mai spus Raluca.

