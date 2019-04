Raluca Podea „loveste” in prestatiile din pat ale lui Florin Pastrama: „Nu e tocmai vreun Don Juan”

Nu se poate pune vorba despre o impacare! Raluca Podea, fosta logodnica a lui Florin Pastrama, a fost extrem de suparata dupa ce a fost practic facuta de ras in mod public. Acum, iata insa ca blonda poate sa se amuze pe seama tuturor lucrurilor care se intampla.

In discutiile cu prietenele, Raluca Podea a scapat si detalii din „dormitorul conjugal” - unele mai mici ca altele.

Raluca Podea critica prestatia din dormitor a lui Florin Pastrama

Nu e vreun Don Juan si poate avea copii doar prin inseminare artificala. Asta ar fi sustinut Raluca Podea, in discutiile cu prietenele.

„Raluca a povestit ca Florin Pastrama nu e tocmai vreun Don Juan prin dormitor. De fapt, ne-a recunoscut ca, adeseori, era de-a dreptul dezamagita si ca, cel putin in ultima vreme, il cam... evita. Doar cu inseminare artificiala are sanse el sa faca copiii, sunt ceva probleme acolo”, au povestit surse apropiate blondei, conform wowbiz.ro.

Intrebata direct daca chiar crede acest lucru, Raluca Podea a oferit un raspuns evaziv.

„O sa se lamureasca Brigitte Sfat cum e el... Oricum, sa nu il lase sa ia pastile, nu ajuta... Dar, in orice caz, eu ii multumesc ca m-a scapat de el, nu mai am niciun fel de belele, pot sa imi vad de afacerile mele, sa le dezvolt si sa nu mai am batai de cap”, a explicat vedeta.

