Raluca si Denisa Tanase traiesc ca niste printese. Au un dulap pe care l-au asteptat un an, iar dormitorul e de vis. Numai lux in locuinta lor. Cum arata casa surorilor Bambi

Bambi

Cum arata casa surorilor Bambi – asta au putut vedea telespectatorii care au urmarit emisiunea “La Maruta”, de la Pro TV.

Raluca si Denisa Tanase, cele doua surori de la trupa Bambi si-au deschis usile casei si le-au aratat telespectatorilor cum arata casa in care locuiesc.

Cum arata casa surorilor Bambi: au un dulap pe care l-au asteptat un an

Cele doua artiste au explicat cine s-a ocupat de amenajarea casei lor.

“Este o casa neterminata. Nu mancam aici, mancam la parinti, care stau langa noi. Am o pasiune pentru obiectele vechi, antichitati. Auriul este de inspiratie venetiana. Avem semineu. Dulapul l-am asteptat un an de zile. Casa o avem de doi ani de zile, dar abia de un an ne-am mutat”, a explicat Raluca.

Fetele si-au cumparat, printre altele, un cuier vechi de 75 de ani si diverse alte lucruri vechi.

“Dormim impreuna eu si sora mea… Nu suntem genul care sa arunce cu banii”, a mai spus Raluca Tanase.

