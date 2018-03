Raluca si Pepe formeaza un cuplu frumos si au doua fete impreuna, dar au probleme: „Exista genul asta de discutii”. Ce s-a intamplat in mariajul lor

pepe

Prezent pe canapeaua emisiunii „Vorbeste Lumea”, Pepe a vorbit despre viata de familie, ce va face de Paste, despre cariera sa, dar si despre discutiile-problema din mariaj. In cadrul interviului, artistul a dezvaluit ca si-ar dori ca fetele sale sa nu devina cantarete sau actrite, pentru ca si-ar petrece mult timp departe de persoanele dragi. La un moment dat, latino-lover-ul a adus in discutie faptul ca al treilea copil – pe care si-l doreste enorm – i-ar aduce unele riscuri sotiei sale.

Cum este implicat in multe proiecte de televiziune si are numeroase concerte, Pepe petrece mult prea putin timp cu fetitele sale din cat isi doreste. Intrebat care e momenul aparte pe care il are cu Maria si Rosa, cantaretul a spus ca este acela in care le citeste povesti. Mai mult, potrivit marturisirilor sale, atunci Raluca are interzis sa intre in camera fetelor.

„Momentul meu special cu fetitele e atunci cand le citesc povesti. Am ajuns sa le spun povesti fiicelor mele. Atunci doar tati are voie in camera, mami, nu. Mami nu e geloasa, ceea ce e bine. (…).

Nu imi doresc sa devina nici actrite, nici cantarete. Logic ca incercam sa le indreptam spre cat mai multe lucruri, astfel incat sa se descopere ele pe ele. Nu as vrea sa le fac prea rasfatate. Am ridicat doar prin felul meu de a fi ca atunci cand e nevoie sa ma impun doar prin voce. E dificil, nu e o reteta fixa.”, a povestit Pepe bucuros.

Intrebat daca intre el si frumoasa lui sotii au existat reprosuri ca unul sta mai mult cu fetele si altul nu, Pepe nu a negat asta. In timpul declaratiei, el a subliniat cel mai importat lucru in astfel de situatii.

„Am incercat pe cat posibil sa nu purtam astfel de discutii in fata copiilor. In orice familie, exista genul asta de discutii. Poate ca am mai scapat unele lucruri.”, a dezvaluit cantaretul.

In varsta de 38 de ani, Pepe isi doreste al treilea copil, dar, din pacate, pentru sotia lui ar fi un risc enorm

„E putin mai complicat pentru ea. Acum normal, cu gradinita mai putem avea unul.”, a marturisit artistul.

Desi si-ar dori sa petreaca Invierea Domnului undeva la tara, Pepe nu are cum, pentru ca toate rudele sale sunt in Capitala. Amintindu-si de copilarie, el a dezvaluit ca mereu mintea cand scria compunerile – relata ca isi petrecea vacantele la tara.

„Primavara m-a gasit in promovare, m-a gasit un un proiect nou – oamenii au primit cu dragoste noul single. (…). Sarbatorile vor fi in familie. Suntem toti aici, in Bucuresti. Toata viata mea mi-am dorit sa merg la tara, dar uite ca nu a fost sa fie – minteam si in compuneri cand eram la scoala. (…). Noi avem toate rudele aici.„, a spus artistul in cadrul emisiuhnii „Vorbeste Lumea”.

Pe cinci aprilie, Rosa, fetita cea mica, implineste trei anisori. La sfarsitul lunii trecute, Pepe a lansat clipul piesei „Ramane intre noi”.

