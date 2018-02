Raluca, tanara ucisa de libian, era pe jumatate oarba si a luptat enorm sa-si implineasca visul. Facea voluntariat si vorbea patru limbi straine

Scurta poveste de viata a Ralucai Maria Patulea, tanara careia iubitul libian i-a taiat gatul de la o ureche la alta, este una impresionata in care ambitia si dorinta de a-si implini visul de a deveni un celebru avocat au ajutat-o sa treaca peste orice bariere. Chiar si atunci cand, eleva fiind, medicii i-au inlocuit ochiul drept cu o proteza din cauza unei afectiuni cronice, Raluca nu s-a abatut de la drumul ei. Desi pe jumatate oarba, tanara si-a terminat studiile cu brio, a invatat patru limbi si mai avea doar un pas pana sa imbrace roba de aparator. Drogat, Ahmed Othman i-a interzis visul si a ucis-o cu o lovitura de cutit…

Raluca s-a imaginat dintotdeauna imbracata in roba, pledand cu pricepere la bara procese importante, judecate la nivel international. Si, pentru ca visu-i sa atinga orizontul implinirilor, fata a sacrificat totul. S-a dedicat invataturii. A fost mereu prima in clasa ei. La scoala, la liceu…Nici macar atunci cand parintii – Gheorghe (50 de ani) si Daniela (45 de ani) -, au lasat tara amanet trecutului si au cautat o paine mai alba printre straini, in sudul Italiei, eleva de atunci nu s-a abatut nici un pas de la idealurile ei.

”Raluca avea doar 11 ani cand parintii ei au plecat in Italia, in Sicilia. Aici tatal era padurar, iar mama vanzatoare. Aveau salarii mici, nu se mai ajungeau cu banii. Au plecat la munca departe de casa ca sa le asigure un drum in viata celor doua fete ale lor…Raluca si sora ei mai mica, Laura, au ramas in grija bunicilor, iar parintii le trimiteau din Italia tot ce aveau nevoie ca sa duca aici un trai linistit, dar si ca sa-si termine studiile. Bani, imbracaminte, incaltaminte, laptop-uri….Acasa veneau de cateva ori pe an, iar la telefon vorbeau zilnic. Copiii astia nu au fost lasati de izbeliste. Ba dimpotriva, toata familia s-a ocupat de ei…”, ne-a povestit o ruda a familiei Patulea.

La 14 ani, Raluca a ramas aproape oarba. Medicii i-au pus o proteza oculara la ochiul drept

Pe la 14 ani, pe cand era eleva in clasa a opta, Raluca a fost supusa unei delicate interventii chirurgicale de inlocuire a globului ocular drept cu o proteza speciala. Practic, din cauza unei afectiuni cronice care i-a ”macinat” vederea, Raluca a ramas pe jumatate oarba. Mai putea vedea doar cu un singur ochi.

”Glaucomul cronic de care suferea i-a distrus complet vederea la ochiul drept, iar medicii nu au putut decat sa-i puna o proteza. Chiar si asa, copilul a trecut peste acest urias handicap si a continuat sa se dedice invataturii, studiului. A absolvit prima din clasa liceul ”Ferdinand”, cea mai buna institutie de invatamant din Bacau. Dorea sa ajunga un celebru avocat care sa pledeze in procese internationale. De aceea a dat la ”Drept”, de aceea facea si un master. Cartea era totul pentru ea…”, continua femeia pe cat de impresionanta, pe atat de scurta poveste de viata a Ralucai.

”De ce s-a dus la ea? Cred ca pentru bani de droguri”

Plecata de cinci ani din satul bacauan Glavanesti, tanara a luat drumul Capitalei unde a devenit studenta la ”Drept” si, mai apoi, masterand. Cum a ajuns insa Raluca – un copil exceptional, eminent, care a terminat liceul cu o medie care se apropie de zece -, in anturajul libianului Ahmed Othman, nimeni nu stie exact. Familia banuieste ca l-ar fi putut cunoaste in foarte multele ei activitati de voluntariat in care s-a implicat prin organizatii non-profit.

”Ralu a stat la inceput singura, intr-un apartament inchiriat. Apoi, dupa vreun an, s-a mutat la camin, cu o colega. Cand a absolvit, dupa doi-trei ani de stat in camin, a plecat din nou cu chirie, tot singura, in apartamentul in care avea sa fie omorata. In afara perioadei in care a locuit la camin cu o fata, Ralu a stat mereu singura. Pe libian cred ca l-a cunoscut la activitatile de voluntariat in care se tot implica. S-o fi indragostit de el…Au stat impreuna vreun an, ca prieteni, iar acum patru luni s-au despartit. Niciodata Ralu nu s-a plans ca in relatia cu el e vreo problema, de droguri nici vorba!. Ba chiar se inscrisese la o alta facultate unde invata araba, ca sa comunice cu el. Vorbea patru limbi: engleza, franceza, italiana si araba…De ce s-a dus la ea? De ce a omorat-o? Cred ca pentru bani de droguri, ca stia ca familia ii trimite. L-a refuzat si…Aud ca i-a omorat si pisica. Un motan pe care Raluca il gasise in fata blocului…. ”, incearca ruda fetei sa inteleaga cum s-a putut intampla ca drumul Ralucai sa se intersecteze cu cel al asasinului.

Cu cateva ore inainte de a fi ucisa, Raluca a vorbit la telefon cu mama ei aflata in Italia

Acum cateva zile, familia fetei a primit o veste teribila care a facut ca cerul sa se pravaleasca peste ei. Un echipaj de politie de la postul Podul Turcului le-a batut la poarta si le-a cerut sa confirme datele inscrise pe un document oficial care atesta asasinarea Ralucai. Au incremenit. CNP-ul, numele, adresa…Toate erau ale tinerei…Au urmat momente crunte. Cineva trebuia sa-i anunte pe Gheorghe si pe Daniela Patulea, parintii Ralucai aflati la munca in Catania, Sicilia, insula care le era casa de 14 ani. ”Faceti-va bagajele si veniti acasa. S-a intamplat ceva groaznic. Raluca…”. Atat a apucat o ruda se ii spuna lui Gheorghe la telefon si iadul s-a dezlantuit pe pamant. Urlete, tipete sfasiietoare…

”De cand a aflat ca fata ei nu mai este, ca a fost omorata, Daniela (n.r. mama) nu mai vorbeste, nu mai mananca. Sambata, cu cateva ore inainte sa fie ucisa, Raluca vorbise la telefon cu mama ei. Nu parea suparata sau speriata. Au vorbit banalitati. Nu a spus nimic important… De duminica, de cand au primit vestea, parintii au stat cu bagajele la usa pentru ca nu au gasit bilet la avion. Abia azi (n.r. marti) au gasit ceva si vor veni in tara sa-si ia copilul de la morga. Cu ei mai vine un unchi de-al Ralucai, si el aflat la munca in Italia, sa-i ajute pe drum, sa-i sustina”, spune apropiatul familiei peste care a cazut blestemul.

Laura, sora fetei omorate de libian, avea anul acesta planuri de nunta

Cumplita veste a asasinarii Ralucai-Maria a ajuns, rapid, precum un fulger, la urechile tuturor membrilor ei de familie. Aflat cu un picior in avion inspre Dubai, viitorul sot al surorii Ralucai a coborat din aeronava cu putin timp inainte de decolare. Barbatul, functionar bancar, urma sa ajunga, trimis de banca la care lucreaza, la un curs de pregatire in Emiratele Arabe Unite. Laura, sora fetei omorate de libian, studenta la Bacau la ”Kinetoterapie”, avea, anul acesta, planuri de nunta.

”Laura, sora ei, vorbea de nunta. Voia ca anul acesta sa oficializeze relatia cu baiatul cu care sta. Acum ea s-a dus sa-si ia sora de la morga, sa o recunoasca…Barba-su, adica viitorul ei sot, s-a dat jos din avion cand a aflat tragedia. Se ducea in Dubai la un curs, trimis de serviciu”, a adaugat ruda Ralucai.

Raluca va fi inmormantata in satul natal

In cursul zilei de ieri, trupul neinsufletit al Ralucai a fost luat de la IML si dus acasa, cu o masina mortuara, in satul natal Glavanesti unde intreaga familie a uitat de nunta mezinei si se pregateste de inmormantare. Tanara, care se visa o avocata de succes, dar care a sfarsit cu gatul taiat, rapusa de un libian cu mintile facute praf de drogurile consumate, isi va gasi odihna vesnica in cimitirul asezarii moldave.

Criminalul este la puscaria-spital Rahova pentru un program de dezintoxicare

Asasinul drogat a fost arestat si inchis pentru cateva ore in Arestul Central al Politiei Capitalei. Din cauza starilor de sevraj, libanezul Ahmed Othman a fost transferat la Spitalul Penitenciar Rahova unde a intrat intr-un program de dezintoxicare, specific toxicomanilor. Anchetatorii vorbesc despre faptul ca ucigasul este fiul unui diplomat african care si-a incheiat misiunea in Romania si s-a intors la Tripoli, orasul natal al ucigasului care i-a taiat gatul Ralucai.

