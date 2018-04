Ramas bun, domnule profesor!: O somitate a sportului romanesc s-a stins din viata

Federația Română de Atletism anunță cu durere trecerea în neființă a celui care a fost profesorul Gheorghe Rugină, președinte de onoare al Asociației bucureștene de atletism, un dascăl, dar mai ales un om deosebit, care a dăruit acestei minunate profesii o bună parte din viața sa. Antrenor emerit, o somitate a sportului românesc, Gheorghe Rugină a plecat acolo de unde va putea să vegheze mai ușor asupra celor pe care i-a iubit necondiționat: atleți, profesori, oficiali sau părinți. Rămas bun, domnule profesor, Dumnezeu să vă odihnească în pace!, este mesajul Federației Române de Atletism.

Sportul românesc este din nou în doliu, după ce s-a stins din viață, la vârsta de 84 de ani, antrenorul emerit de atletism Gheorghe Rugină.Forul atletismului românesc a postat pe site-ul oficial și date din viața și cariera lui Gheorghe Rugină.Din Cartea de Aur a Atletismului Românesc:"RUGINĂ, GheorgheNăscut pe 2 octombrie 1933, în com. Neguleşti (jud. Bacău).Licenţiat al Institutului de Cultură Fizică din Bucureşti (1958).A practicat atletismul la Ştiinţa Bucureşti (1954 - 1958). Recordurile personale : 1500 m. (4.08.8/1956), 5000 m. (16.33.8/1956). Antrenor la : Şcoala Sportivă de Tineret Giurgiu (1960 - 1961), Şcoala Sportivă de Elevi Nr. 1 Bucureşti (1961), Federaţia Română de Atletism - antrenor federal (1961 - 1968), C.A.U.Bucureşti (1968 - 1977), I.E.F.S. (A.N.E.F.S.) Bucureşti (1978 - 1998).Dintre sportivii pe care i-a pregătit îi menţionăm pe: Zoltan Vamoş, Andrei Barabaş, Ştefan Mihaly, Ştefan Beregszaszi, Ion Pricop, Vasile Weiss, Ion Veliciu I, Tadeus Strzelbiscki, Ion Dăndărău, Dumitru Tălmaciu, Toma Voicu, Dumitru Buiac, Cătălin Andreica, Ilie Cioca, Mircea Zahaichievici, Iosif Ferencz, Mircea Neamţu, Dumitru Tit, Gheorghe Ene, Leonidas Karaiosifoglu, Cornel Hăpăianu, Iorgu Lemnaru, Florin Bucur, George Vârdol, Alexandru Spiridon, Ella Kovacs, Elisabeta Teodorov, Elisabeta Baciu, Aurica Mitrea, Cristina Misaroş, Daniela Vieru, etc.Pentru activitatea depusă şi rezultatele obţinute de aceştia a fost distins, în 1990, cu titlul de Antrenor emerit. In cadrul Federaţiei Române de Atletism a activat ca membru în : Biroul Federal, Colegiul central al antrenorilor, Comisia tehnică, Comisia veteranilor, etc. Preşedinte al Comisiei / Asociaţiei de atletism a municipiului Bucureşti (1990 - 2011).Asistent universitar la Institutul de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (1969 - 1977), Facultatea de Educaţie Fizică a Universităţii „Gheorghe Cristea" Bucureşti (1994 - 1995), Facultatea de Educaţie Fizică a Universităţii „ Spiru Haret" Bucureşti (1996 - 2002). A participat cu materiale de specialitate, în ţară şi străinătate, la conferinţe, consfătuiri şi simpozioane. A scris, singur sau în colective mai largi de autori, lucrări referitoare la regulamente, pregătirea alergătorilor de semifond şi fond, campionatele naţionale universitare, etc.Decorat de 2 ori cu Medalia „Meritul Sportiv" (1982, 2004)".