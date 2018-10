Ramasite ale unui pui de monstru al marilor din epoca dinozaurilor au fost gasite in SUA. Dar animalele erau mici si adorabile!

Trafic restrictionat, sambata si duminica, in Capitala - RUTE OCOLITOARE Bucurestiul se transforma, in acest weekend, in capitala iubitorilor de sport si competitii sportive. Cea de-a 11-a editie a Maratonului Bucuresti aduce la linia de start aproximativ 19.000 de participanti veniti din peste 70 de tari. Proba de rezistenta va fi cursa de peste 42 de kilometri. Citește mai departe...

EXERCITIU SEISM 2018. Autoritatile se pregatesc de cutremur si anunta un mare exercitiu national Ministerul Afacerilor Interne anunţă că un exerciţiu naţional intitulat "Seism 2018" a început la ora 9.00. Scenariul acestuia presupune că s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Citește mai departe...

Fest(in) pe Bulevard. Ziua a doua Fest(in) pe Bulevard continuă, după o primă zi cu emoții și un spectacol de gală prezentat de Andreea Marin, ambasadoarea Festivalului. Cea de-a doua zi aduce în fața publicului un spectacol lectură, o aniversare și trei spectacole: două din secțiunea Criza Comunicării și una din secțiunea Invitați ...

Caz incredibil in Gorj! Un barbat a intrat in casa unei tinere, a jefuit-o, apoi i-a lasat 100 de lei pe noptiera! Gestul tâlharului i-a uimit până și pe oamenii legii. Bărbatul de 50 de ani a intrat în casa unei tinere, pe care a și jefuit-o, dar la plecare a lăsat 100 de lei pe noptieră. Când s-a întors de la cumpărături tânăra a cerut ajutorul autorităților, care l-au prins imediat.

Mihai Chirica, vizita-surpriza la Pro Romania: se va inscrie in partidul lui Victor Ponta? Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a participat, vineri, la şedinţa regională a partidului Pro România, desfăşur ...

Fetita de 9 ani ucisa de un sofer inconstient care facea live pe Facebook la volan! VIDEO ȘOCANT Tragedia a avut loc vineri seară, pe drumul care leagă Timişoara de Moraviţa. Şoferul unui autoturism Audi s-a lovit violent de un tractor nesemnalizat care circula în faţa lui. În urma impactului, maşina a fost proiectată pe contrasens, unde a lovit un alt autoturism, care circula regualamentar.

Drama fetiței din Vaslui care merge flamanda la școala a impresionat o țara intreaga! Cine s-a oferit sa ajute familia Pruteanu Drama unei fetițe din Vaslui a înduioșat o țară întreagă! Copilei i-a fost luat un interviu în care a mărturisit că tot ce își dorește e să mănânce un piure cu carne și că uneori, de foame ce îi este, i se face rău. Fetița de 9 ani se duce flămândă la școală. Micuța Roxana

Cauza morții lui Denis, fiul lui Cosmin Pașcovici! Fiul fostului fotbalist Cosmin Pașcovici a decedat la doar 14 ani, după 17 operații și 12 ani de luptă cu boala. Cauza morții lui Denis Pașcovici a fost un atac cerebral suferit sâmbătă.

