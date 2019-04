Ramona Dinu (USR): Domnule ministru al Culturii, ce aveti de gand sa faceti cu Palatul Regal din Mamaia"?

Castelul din Balcic, recunoscut ca refugiul Reginei Maria, este vizitat în fiecare an de sute de mii de turiști. Puțini știu însă că domeniul de la Balcic are un corespondent și la noi în țară, mai precis în stațiunea Mamaia. Din nefericire, Palatul Regal din Mamaia a avut o cu totul altă soartă decât cel de pe litoralul bulgăresc.Construit la cererea Reginei Maria, între anii 1924-1926, Palatul Regal din Mamaia a fost naționalizat în 1948, pentru ca după Revoluție să ajungă în subordinea companiei de stat SC Mamaia SA, de unde a fost vândut în 2003, pentru aproximativ 150.000 euro.O sumă rușinoasă achitată în schimbul unui monument care, dincolo de valoarea culturală, este ridicat pe patru nivele ce însumează aproape 5000 mp.Tranzacția a fost realizată fără înștiințarea Ministerului Culturii, statul neputându-și exercita dreptul de preemțiune pe care îl are în cazul clădirilor clasificate ca monumente istorice. Prezent la Constanţa în urmă cu câteva săptămâni, ministrul Culturii, Daniel Breaz a precizat că ministerul a făcut toate diligenţele pentru ca procesul de recuperare al clădirii monument să se realizeze cu celeritate, dar doar atât.Astăzi, Palatul Regal din Mamaia se află într-o stare avansată de degradare. Mirosul de mucegai și zidurile scorojite amintesc de corupția sistemică și lipsa de interes a statului, față de protejarea istoriei noastre.Ținând cont de toate acestea, senatorul USR de Constanţa, Ramona Nicoleta Dinu a adresat o serie de întrebări ministrului Culturii:1. Cum explică faptul că imobilul a putut fi înstrăinat fără respectarea prevederilor legale cu privire la protejarea monumentelor istorice?2. Care sunt acţiunile întreprinse de Ministerul Culturii pentru îndeplinirea obligațiilor legale cu privire la protejarea acestui monument istoric începând cu anul 2003 și până în prezent?3. Cum consideră că vor putea fi recuperate prejudiciile cauzate prin deteriorarea imobilului?4. Există la nivelul autorității administrației publice centrale de specialitate o strategie pentru punerea în valoare a monumentului istoric, după clarificarea situației juridice a acestuia?"Ministerul pe care domnul Valer-Daniel Breaz îl conduce se numește ministerul Culturii și Identității Naționale. Cum sunt apărate, în realitate, cultura și identitatea românească? Din cele aproximativ 30.000 de obiective aflate pe lista monumentelor istorice, mai mult de 10.000 dintre acestea necesită intervenții urgente și substanțiale, pentru a fi scăpate de la dispariție. Liderii PSD nu ratează niciun ciclu electoral fără să se folosească de tricolor și fără să-și anunțe mândria de a fi români. În practică, identitatea națională și cultura rămân abandonate în fața incompetenței celor care ne conduc și a șpăgilor pe care aceștia le primesc", mai susţine senatorul de Constanţa.