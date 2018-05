Ramona Gabor, alaturi de Monica in S.U.A: „Sunt norocoasa ca am o sora ca tine!”

ramona gabor monica gabor

Ramona Gabor este rasfatata familiei! Dintre surorile Gabor, ea e cea mai mica. Alina si Monica au avut grija sa o invete pe Ramona numai lucruri bune, iar mezina le-a ascultat, iar acum culege „roadele”. Bruneta a postat un mesaj emotionant, in care explica de ce se simte extrem de norocoasa ca are doua surori mai mari.

Recent, Ramona Gabor a petrecut timp pretios alaturi de sora ei mai mare, Monica, in S.U.A. Satena este stabilita acolo de mai multi ani. Monica Gabor locuieste in Los Angeles alaturi de Mr. Pink si fiul sau, Anthony. Fiica ei, Irinuca, o viziteaza des, iar acum a venit si randul surorii ei mai mici, care s-a simtit excelent pe meleagurile americane.

„Sunt atat de norocoasa sa am o sora ca tine, Monica. Uite 5 motive pentru care ma consider norocoasa sa am nu doar una, ci doua surori mai mari?

1. Surorile mele imi sunt alaturi atunci cand am nevoie de ele. Ele sunt si prietenele mele cele mai bune.

2. Ele ma invata sa am rabdare si sa impart. M-au invatat sa astept sa imi vina randul sa ma joc cu jucariile. Cand eram copil, mi se parea dificil, dar acum sunt recunoscatoare ca am invatat sa astept si sa impart tot ce am.

3. Ele mi-au pavat drumul. E mai usor atunci cand surori mai mari. Primesc sfaturi pretioase si ma invata sa nu fac aceleasi greseli.

4. Pot imprumuta buletinul Monicai oricand il uit pe al meu acasa. Aratam de parca suntem de aceeasi varsta si multi cred ca suntem gemene.

5. Putem sa ne imprumutam garderoba. Toate purtam aceeasi marime, deci practic e ca si cum ai avea un dressing triplu”, a scris Ramona Gabor pe Instagram.

