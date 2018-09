Raoul a fost condamnat la inchisoare pentru 1 an si 6 luni!

Celebrul partener de scena al Mirabelei Dauer, Raoul, a fost condamnat la inchisoare, cu o sentinta de 1 an si 6 luni de zile, pentru o actiune pe care a mai facut-o in trecut. Conform Cancan.ro, se pare ca acum inchisoarea a fost inevitabila pentru fapta lui. Din fericire pentru el, a primit o sentinta cu suspendare, dar, pentru asta va trebui sa plateasca o suma imensa in schimb.

Cantaretul nu este la prima tentativa. Borlea Rares Cornel, pe numele sau din buletin, a mai avut in trecut probleme cu legea. Se pare ca este la a patra incercare de la fenta oamenii legii, insa, de aceasta data a fost prins. De aceea, in cele din urma, a ajuns si in fata magistratilor pentru a i se da o sentinta.

Raoul, condamnat la inchisoare pentru 1 an si 6 luni! Ce a facut cantaretul?

Artistul si-a surprins publicul cu vestea socanta care a bubuit in presa. Cantaretul a ajuns sa fie condamnat la inchisoare, dupa ce a repetat aceasta actiune de 4 ori. Se pare ca aceasta a fost si ultima data. Borlea Rares Cornel a fost condamnat de magistrati la un an si sase luni de inchisoare in urma faptului ca a condus fara permis. O data cu pronuntarea sentintei, oamenii legii au decis ca, pe langa pedeapsa, sa primeasca si o amenda uriasa. Pedeapsa lui a fost suplimentata cu o suma deoarece delicventa lui s-a repetat si in trecut.

Relatia dintre Mirabela si Raoul

De multi ani fiind colegi de scena, impartind multe zile si nopti, multi s-au intrebat daca au o relatie mai mult decat ceea ce se intampla pe scena. Asa ca, in cadrul unui interviu acordat pentru dcnews.ro, intrebat despre legatura dintre el si iubita cantareata Mirabela Dauer, a raspuns ca au o relatie speciala. ”Am avut intotdeauna si am si in prezent o relatie speciala cu Mirabela. Atat de prietenie cat si de colaborare. Relatia noastra a fost adesea comentata si adusa in atentia publicului in toate felurile si formele posibile. Cel mai important aici e faptul ca Mirabela canta 6 albume scrise de mine, muzica si versuri, in 10 ani de colaborare, sute de spectacole, zeci de turnee interne si internationale si o legatura umana minunata”, a spus Raoul.

Totodata, acesta a clarificat ca Mirabela si-a pus amprenta asupra carierei sale si asupra modului de a evolua in aceasta meserie, dar si in viata. ”Colaborarea cu Mirabela si-a pus amprenta pregnant in cariera mea de compozitor si textier dar si in viata personala am avut multe lucruri bune de invatat, din mers, de la ea. In viitorul apropiat vom lansa un videoclip. Si mai urmeaza surprize”, a mai spus cantaretul.

