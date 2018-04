Rapidistul Dragnea, despre violențele de la meciul cu Steaua: 'Eu nu mergeam acolo la bataie' (VIDEO)

Liviu Dragnea, cunoscut ca suporter al echipei Rapid, afirmă că regretă faptul că nu a ajuns sâmbătă la meciul de Liga a IV-a dintre Rapid şi Steaua. Liderul PSD dă vina pe firmele de pază pentru violenţele de la meci.

"Îmi pare rău că nu am fost pe stadion și îmi cer scuze rapidiștilor. Știu (despre violenţele de pe stadion - n.r.), eu nu mergeam acolo la bătaie. Până la urmă, asta e viața. Să nu uităm totuși câți rapidiști au fost pe stadion într-un meci de liga a IV-a. Eu tot mai sper că Rapidul va redeveni ceea ce a fost odată. Mă refer la numărul de suporteri. În ceea ce privește violențele de pe stadion, eu cred că atunci contractează firmele de securitate trebuie mai multă atenție. Erau niște domni respectabili, dar cam în vârstă", a declarat Dragnea.

Preşedintele PSD s-a referit şi la alegerile pentru şefia Federaţiei Române de Fotbal. Întrebat dacă îl susţine pe Ionuț Lupescu, Dragnea a răspuns:

"Eu nu votez. Eu am răspuns unor întrebări de la Gazata Sporturilor, nu am spus că îl susțin pe Ionuț Lupescu. Eu am spus că dacă informațiile care mi-au fost transmise că se folosește o hârtie cu semnătura mea pentru susținerea domnului Burleanu sunt adevărate, mi se pare ceva incalificabil. Eu sper să nu fie adevărat și dacă e așa mi se pare incalificabil. În rest, cred că trebuie să fie alegri libere la FRF și toți cei care votează acolo trebuie să se gândească și la microbiști, nu numai la ei. Să se gâdească și la suferințele noastre, și la trăirile noastre. Și la trăirile mele de rapidist, și la trăirile dumneavostră și ale altora din țară, indiferent de ce echipă susțin. Să se gândească la ce ne dorim cu toții: să avem măcar aceleași performanțe pe care le-a avut generația de aur, pentru că potențial există."

Chestionat în legătură cu întâlnirile dintre unii lideri PSD şi lideri de cluburi de fotbal, Dragnea a afirmat că nu este vorba despre o implicare a politicului în alegerile de la FRF.

"Știți cum e cu implicarea politicului? Poate după aceste alegeri discutăm despre implicarea unor instituții în vechile alegeri. Lăsați-o cu implicarea politicului. Liderii noștri din teritoriu nu au voie să se întâlnească? Foarte bine fac", a declarat Dragnea.

