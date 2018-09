Raport alarmant de la OMS! Cancerul are o progresie ingrijoratoare in toata lumea

Cancer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cancerul isi continua progresia „alarmanta” in lume, cu numeroase noi cazuri si decese inregistrate in anul 2018, potrivit ultimelor estimari ale Centrului international de cercetare in domeniul cancerului (CIRC/IARC), o agentie specializata a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Un barbat din cinci si o femeie din sase din intreaga lume dezvolta un cancer in decursul vietii lor si un barbat din opt si o femeie din unsprezece mor din cauza acestei boli. In acest an au fost inregistrate 18,1 milioane de noi cazuri si 9,6 milioane de decese. Cancerul pulmonar este de departe cel mai letal cu 1,8 milioane de decese (18,4% din total), devansand cancerul colorectal (881.000 de decese, 9,2 %), canc ...