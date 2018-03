Raport alarmant in Foreign Policy: Rachetele Patriot, un eșec peste tot in lume

Parintele Constantin Necula este unul dintre cei mai apreciati preoti de catre romani. Acesta ofera des sfaturi tinerilor despre cum sa traiasca in comuniune cu Dumnezeu, in ciuda provocarilor mdoerne la care sunt supusi zi de zi.

Familia Matac isi duce traiul cu greu de pe o zi pe alta. Mario este grav bolnav si in orice moment exista posibilitatea ca baietelul sa moara in somn, iar tatal nu-si poate gasi de munca din cauza bolii pe care o are.