Raport DEVASTATOR - Moartea pandeste la fiecare macaz al CFR: Pericol pe mii de kilometri de cale ferata

Serena Williams: s-a aflat adevarul despre ce i-a soptit la ureche lui Naomi Osaka În finala pierdută în faţa japonezei Naomi Osaka (6-2, 6-4 pentru aceasta), Serena Williams a fost avertizată pentru primirea de indicaţii din partea antrenorului său, pentru ruperea rachetei şi pentru adresarea de insulte. Citește mai departe...

Raport Ministerul Transporturilor: 65% din liniile si podurile CFR pot ceda oricand Un raport realizat de Ministerul Transporturilor dezvaluie starea precara in care se afla caile de rulare ale CFR Infrastructura: 65% din linii si poduri pot ceda in conditii reale de trafic, iar viata calatorilor este pusa in pericol.

Inca un scandal de otravire in Rusia. Iși pierde vederea și abilitatea de a vorbi Un membru al grupului de protestatari din Rusia ”Pussy Riot” a ajuns la spital în stare gravă după ce ar fi fost otrăvit. Citește mai departe...

Brazilia a interzis scoala acasa Curtea Suprema federala din Brazilia a respins miercuri posibilitatea scolarizarii unui copil la domiciliul sau.

Cinism in Parlament. PSD și PNL propun ”Ziua pacientului ars” pe 30 octombrie Șase deputați PSD și unul PNL au depus la Parlament o inițiativă legislativă privind instituirea ”Zilei pacientului ars” pe 30 octombrie, ”pentru a marca impactul emoțional asupra pacientului ars”, în urma tragediei Citește mai departe...

Dosar penal pentru Melescanu dupa ce si-a numit fiul vitreg consul Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a fost reclamat la Parchetul General, după ce şi-a numit fiul vitreg consul la Strasbourg. Citește mai departe...

Înalțarea Sfintei Cruci. Tradiții și superstiții Înălțarea Sfintei Cruci este cea mai veche și cea mai importantă dintre sărbătorile creștine închinate cinstirii crucii lui Isus. Atât în calendarul bizantin, cât și în cel latin această sărbătoare se ține pe data de 14 septembrie. Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul a fost înălțată, pentru prima dată în văzul poporului, la 14 septembrie.

Cele mai nervoase zodii. Nu vrei sa le stai in cale, te calca in picioare! Toată lumea urăşte să se simtă aşa. Unele persoane îşi gestionează mai bine nervii, altele nu. Tu cum faci faţă acestui sentiment? Citește mai departe...

Vremea 13 septembrie 2018. Temperaturi de pana la 30 de grade. Unde va ploua Ziua de astăzi ne aduce mult soare, vreme foarte caldă și ploi sporadice prin sud-est și la munte. Maximele pleacă de la 23 de grade pe litoral şi ajung la 30 de grade. Cum va arăta vremea în fiecare regiune: În Dobrogea şi Bărăgan găsim atmosferă cam schimbătoare: câteva averse slabe şi un vânt mai intens la