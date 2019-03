Raport EXPLOZIV facut de Curtea de Conturi: A cerut verificarea achizițiilor de uraniu ale Nuclearelectrica

Curtea de Conturi i-a solicitat Autorității Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) să verifice achizițiile de uraniu din import făcute de SN Nuclearelectrica SA (simbol pe Bursa de Valori București: SNN) în anii 2016 și 2017, arată „Raportul public pe anul 2017” al Curții, potrivit mediafax.

Mai exact, Curtea de Conturi i-a solicitat ANAP să verifice „legalitatea achizițiilor de pulbere sinterizabilă de UO2 efectuate în perioada 2016-2017, prin excepție de la aplicarea prevederilor legale privind achizițiile de produse”.

Curtea a constat că, în acei doi ani, pulberea sinterizabilă de UO2 din import a fost achiziționată „prin exceptare de la aplicarea prevederilor legale privind achizițiile publice, deoarece SNN SA, pentru neaplicarea prevederilor OUG nr. 34/2006, a invocat dispozițiile art. 245 din ordonanță, potrivit cărora, «nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea [...] de alți combustibili destinați producției de energie»”.

„Doar că în această situație nu se justifică neaplicarea procedurilor de achiziție reglementate de OUG nr. 34/2006, întrucât produsul importat este destinat FCN Pitești la fabricarea combustibilului nuclear, acesta din urmă fiind destinat folosirii într-un reactor nuclear în scopul producerii energiei”, menționează raportul Curții de Conturi.

În plus, Curtea de Conturi îi recomandă Nuclearelectrica să atribuie în condițiile legii contractele de achiziție de pulbere sinterizabilă de UO2 din import.

În cadrul sucursalei Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești a Nuclearelectrica se produc fascicule de combustibil nuclear, utilizând că materie primă principală pulberea sinterizabilă de dioxid de uraniu (UO2).

Din documentele oficiale, compania fiind listată la BVB, un singur contract este vizat de Curtea de Conturi, în valoare de peste 62 de milioane de lei, din ianuarie 2016, în cazul acestuia fiind invocat art. 245. În schimb, pentru alte trei contracte vizate de excepții, Nuclearelectrica a invocat art. 39, alin. (1), lit. b), valoarea cumulată a acestora fiind de 137 de milioane de lei.

Rapoartele financiare ale Nuclearelectrica din 2016 și 2017 subliniază că în cazul sucursalei FCN Pitești, pentru necesarul anual de fabricație prin care să fie realizat Planul anual de fabricație combustibil, „o importanță deosebită este acordată achiziționării materiei prime constând în pulbere de UO2, precum și a diferitelor semifabricate din Zircaloy 4 (tuburi, bară rotundă, tablă, sârmă) utilizate la fabricația elementului combustibil”.

În acei ani, Nuclearelectrica a considerat că printre cele mai importante contracte încheiate de companie au vizat achiziționarea de uraniu, acestea fiind:

1. Contractul nr. 30 din 29 ianuarie 2016, având că obiect furnizarea a 120.000 kg de uraniu natural, sub formă de pulbere sinterizabila de UO2, +/- 0,5%, în valoare de 62,04 milioane de lei, încheiat cu Cameco Inc., ca excepție de la aplicarea OUG nr. 34/2006, în temeiul art. 245, prin punerea în competiție a celor doi furnizori calificați ai SNN, respectiv Cameco Inc. și CNU S.A.;

2. Contractul nr. 624 din 8 iulie 2016, având că obiect furnizarea a 120.000 kg de uraniu natural, sub formă de pulbere sinterizabila de UO2, +/- 0,5%, în valoare de 51,38 milioane de lei, atribuit firmei Cameco Inc., ca excepție de la aplicarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, în temeiul art. 39, alin. (1), lit. b), prin punerea în competiție a celor doi furnizori calificați ai SNN, respectiv Cameco Inc. și CNU S.A.;

3. Contractul nr. 1180 din 23 decembrie 2016, având ca obiect furnizarea a 120.000 kg de uraniu natural sub formă de pulbere sinterizabila de UO2, +/- 0,5%, în valoare de 44,83 milioane de lei, atribuit firmei Cameco Inc., ca excepție de la aplicarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, în temeiul art. 39, alin. (1), lit. b), prin punerea în competiție a celor doi furnizori calificați ai SNN, respectiv Cameco Inc. și CNU S.A.

4. Contractul nr. 505 din 6 iunie 2017, având că obiect furnizarea a 120.000 kg de uraniu natural sub formă de pulbere sinterizabila de UO2, +/- 0,5%, în valoare de 40,77 milioane de lei, atribuit firmei Cameco Inc., ca excepție de la aplicarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, în temeiul art. 39, alin. (1), lit. b) din lege, prin punerea în competiție a celor doi furnizori calificați ai SNN, respectiv Cameco și CNU.