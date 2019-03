Raport: Romania, locul al saptelea in Europa privind restrictiile in domeniul tutunului

Tutun google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania se afla pe locul al saptelea in clasamentul european privind restrictiile in domeniul tutunului, inaintea unor tari ca Danemarca, Grecia, Elvetia sau Lituania, potrivit raportului ”Scala politicilor de control al consumului de tutun”, efectuat de Association of European Cancer Leagues (ECL). Cele mai putine restrictii se inregistreaza in Austria, Germania si Luxemburg, iar cele mai multe in state in care s-a dezvoltat deja piata produselor cu potential de risc redus ca alternativa la fumat, precum Marea Britanie si Franta (tigarete electronice) si Norvegia, Suedia si Finlanda (produse cu nicotina pentru uz oral), potrivit raportului. ”Romania este totodata si cea mai restrictiva tara ...