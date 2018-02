Raportul lui Toader, analizat 'la sange' de Tudor Chirila: 'Aici cred eu ca e de fapt marea lor greșeala, a baieților puși pe demolarea justiție'

Tudor Chirilă a reacționat după publicarea raportului lui Tudorel Toader prin care cere revocarea lui Kovesi. Acesta observă că raportul conține doar aspecte rele din activitatea DNA, ceea ce „spune mai clar ca oricând că Tudorel e doar un instrument la care cântă băieții grăbiți să scape de pușcărie”.

Cozmin Gușă contraatacă, după acuzațiile lui Elan Schwartzenberg: 'Atuurile lui: relaţia cu SIE și prieteniile cu Dragnea și Netanyahu'

„Am remarcat o chestiune legată de raportul de activitate al deja celebrului Tudorel Toader. Eu știu că un raport de activitate ar trebui să întrunească lucrurile BUNE și RELE din activitatea unui om sau a unei instituții. Însă dacă parcurgi "raportul" lui Tudorel nu vezi decât conflicte constituționale, defăimări de imagine, ilegalități, intimidări de alte instituții etc. Din punctul lui de vedere, DNA condus de KOVESI nu are absolut nicio performanță, nimic bun. Totul este greșit, totul este rău. Aici cred eu că e de fapt marea lor greșeală, a băieților puși pe demolarea justiției. Sunt lacomi până și în încercările jalnice de manipulare și asta pentru că nu mai au timp. Un raport în care Tudorel găsea și ceva lucruri bune vis-a-vis de activitatea DNA era mult mai credibil și putea să creeze mai puternic o aparență de obiectivitate. Puteau să zică: domle' am analizat, sunt și câteva puncte bune, dar cele rele prevalează așa că am decis să cer revocarea procurorului șef pentru că sunt prea multe elemente negative, scorul e în favoarea lor. Însă graba de a demonstra cu orice preț că DNA și KOVEȘI sunt doar un lanț nesfârșit de abuzuri și ilegalități spune mai clar ca oricând că Tudorel e doar un instrument la care cântă băieții grăbiți să scape de pușcărie. Dar nu foarte grăbiți să guverneze cu adevărat. Treaba asta cu raportul e ca un meci între două echipe în care arbitrul (Tudorel) nu vede decât golurile echipei care l-a cumpărat. Pe celelalte le anulează pe motiv de offside. E uite că noi, suporterii, nu suntem de acord și ieșim în stradă.”, scrie Chirilă, pe Facebook.