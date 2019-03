Raportul pentru anul 2017: Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi a Romaniei la Electrocentrale SA Constanta

Curtea de Conturi a României a publicat raportul pentru anul 2017. Una dintre entităţile vizate de Curtea de Conturi a României este şi societatea Electrocentrale SA Constanţa. Printre neregulile descoperite se numără: neefectuarea inventarierii anuale; diferenţe între numărul de ore din tabele nominale şi cele din pontajele lunare care stau la baza întocmirii statelor de plată; calculul consumului nu s-a reflectat în evidenţa contabilă.Înfiinţată la data de 1.10.2014 ca urmare a divizării Electrocentrale Bucureşti SA, Electrocentrale SA Constanţa are ca obiect de activitate producerea de energie electrică în cogenerare, producerea şi transportul energiei termice sub formă de apă fierbinte. Societatea deţine centrala CET Palas şi reţelele de transport agent termic primar şi este principala sursă de alimentare cu energie termică a consumatorilor casnici, a instituţiilor publice şi agenţilor economici racordaţi la sistemul de termoficare al municipiului Constanţa. Capitalul social al Societăţii Electrocentrale Constanţa este deţinut integral de Statul Român, prin Ministerul Energiei, care exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.Cu privire la inventarierea patrimoniului, Curtea de Conturi a României a constatat faptul că Electrocentrale SA Constanţa nu a efectuat inventarierea anuală a elementelor de natura obiectelor de inventar, pe locuri de folosinţă. Imobilizările corporale aflate în patrimoniu (terenurile, construcţiile, instalaţiile tehnice şi maşinile) au fost reevaluate la 31.12.2013, dată de la care nu s-a mai efectuat nicio altă reevaluare a patrimoniului, fapt ce a condus la neprezentarea acestora în situaţiile financiare la valoarea justă.Referitor la exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, Curtea de Conturi a României a constatat că evidenţa orelor suplimentare efectuate este organizată în mod empiric sub forma unor tabele nominale completate manual şi a unor cereri de recuperare ore suplimentare prin timp liber, care nu sunt înregistrate, fiind constatate diferenţe între numărul de ore din acestea şi cele din pontajele lunare care stau la baza întocmirii statelor de plată.Totodată, s-a constatat că înregistrarea consumurilor de combustibil în evidenţa contabilă s-a efectuat la alimentarea cu combustibil a autoturismelor şi a celorlalte utilaje, care constituie parcul auto din dotare, şi nu pe baza unor centralizatoare privind kilometrii parcurşi, aşa cum rezultă din FAZ-urile întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi având în vedere stocul în rezervor. În fapt, calculul consumului de combustibil a fost efectuat la nivel de evidenţă operativă, fără a fi reflectat şi în evidenţa contabilă.Iată ce recomandări a făcut Curtea de Conturi a României societăţii Electrocentrale SA Constanţa: efectuarea inventarierii pe locuri de folosinţă a bunurilor de natura obiectelor de inventar; efectuarea reevaluării activelor fixe, astfel încât acestea să fie prezentate în situaţiile financiare la valoarea justă; înregistrarea corectă a consumurilor de combustibil pentru parcul auto din dotare, astfel încât să reflecte situaţia reală din foile de parcurs şi din FAZ-uri, precum şi revizuirea procedurii operaţionale privind derularea şi urmărirea activităţii de transport auto.