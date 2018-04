Rapperul american Kanye West si-a exprimat dragostea pentru "fratele" Trump / Trump: Multumesc, Kanye, esti foarte cool

Rapperul american Kanye West i-a adus miercuri un omagiu lui Donald Trump, numindu-l "fratele său", un mesaj care i-a adus mulţumiri din partea preşedintelui american, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Nu trebuie să fiţi de acord cu Trump, dar nimeni nu mă poate împiedica să-l iubesc", a scris pe Twitter rapperul. "Suntem doi dragoni de energie. Este fratele meu. Iubesc pe toată lumea. Nu sunt de acord cu orice face fiecare (...) Avem dreptul la a gândi independent". "Mulţumesc, Kanye, eşti foarte cool", i-a răspuns preşedintele Statelor Unite pe contul său de Twitter. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Artistul cu 21 de premii Grammy şi-a exprimat deja public simpatia şi susţinerea pentru Donald Trump, în special în timpul unui concert susţinut după scrutinul din 2016, precizând însă că nu a votat. Câteva săptămâni mai târziu, cântăreţul a apărut alături de preşedintele ales la intrarea în Trump Tower din New York, după ce a avut o discuţie cu acesta. Miercuri, Kanye West şi-a publicat o fotografie purtând o şapcă semnată "Make America Great Again" (sloganul preşedintelui din campania electorală). Într-un alt mesaj, West a publicat o imagine arătând şapca semnată de Donald Trump. Artistul a făcut referire într-un mesaj şi la o nouă candidatură a lui Trump pentru 2024, publicând o fotografie a sa cu mesajul "Keep America Great". Kanye West a reînceput să publice mesaje pe reţeaua de socializare, după ce a pierdut 10 milioane de fani în raport cu luna mai a anului 2017 când avea încă 27 de milioane de persoane care-i urmăreau post ...