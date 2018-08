Rapperul american Snoop Doog va debuta in teatru, intr-un spectacol in care se joaca pe sine

Rapperul american Snoop Dogg va debuta în teatru, în această toamnă, într-un spectacol intitulat "Redemption of a Dogg", în care va juca alături de Tamar Braxton, sora cântăreţei R&B Toni Braxton, anunţă BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Piesa este scrisă, regizată şi produsă de dramaturgul, producătorul şi regizorul Je’Caryous Johnson şi prezintă momente din viaţa cântăreţului - pe numele real Calvin Broadus - şi lupta sa între a-şi conserva moştenirea muzicală şi pierderea persoanei iubite. Recentul său album gospel, "Bible of Love", şi alte piese mai vechi din catalogul său vor face parte din coloana sonoră a spectacolului de teatru. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Debutul său va avea loc la Houston, Texas, pe 15 octombrie, piesa fiind jucată în turneu prin America, până în noiembrie, când se încheie cu o reprezentaţie în Washington. Rapperul a jucat rolul unui vânzător de droguri alături de Denzel Waashington în filmul "Training Day" (2001). Snoop Dogg, născut pe 20 octombrie 1971 în California, este rapper, compozitor şi producător american. S-a remarcat în rândul mişcării hip-hop de pe coasta de vest americană şi a devenit unul dintre protejaţii renumitului rapper şi producător Dr. Dre. Celebru pentru vocea lui trenantă, nonşalantă şi leneşă, în contrast cu cele ale majorităţii rapperilor din generaţia sa, Snoop Dogg a lansat o serie de albume de mare succes, cu versuri şi titluri ce surprind şi amuză prin ironia lor, precum ”Doggystyle”, ”Tha Doggfather”, ”Malice in Wonderland” şi ”Doggumentary”, care s-au vândut în peste 40 de milioa ...