Rareș Bogdan amenința cu plangere penala: Aștia trebuie bagați la pușcarie. Toți!

Rares Bogdan sustine că vrea să depună plângere penală impotriva celor care au condus in ultimii 29 de ani Ministerul Transporturilor, nominalizându-i pe Radu Berceanu, Anca Boagiu, Miron Mitrea și Traian Băsescu.

"29 de ani de bataie de joc. Un singur politician a avut curajul fatis sa intre între oameni: Klaus Iohannis. Si a fost aplaudat. Dar oamenii aveau o suparare: ca, dupa 100 de ani, lucrurile arata rau.

De ce ne este atat de rau? Ce se intampla? Unde este blestemul pentru aceasta tara?

Citeste si Promisiunea lui Vâlcov pentru români până la finalul anului: vor fi finalizați 187 kilometri de cale ferată și 73 kilometri de autostradă

Nu am depus in viata mea o plangere penala, o voi depune impotriva tuturor ministrilor transporturilor, impotriva tuturor, din 1990, pana in ziua de gratie 3 decembrie 2018. Astia trebuie bagati la puscarie. Toti!

Sa imi spuneti si mie cum pot sa le fac plangere penala nenorocitilor care au condus Ministerul Transporturilor. Vreau sa ii bag in puscarie, daca s-ar putea. Pe toti!

La loc de cinste i-as pune pe Berceanu, pe Boagiu si pe Mitrea. Plus Basescu. Pe astia i-as agata in streangul cel mai inalt", a spus Rares Bogdan la Realitatea TV.