Rareș Bogdan detoneaza BOMBA: cine este judecatorul CCR acuzat de Ponta ca i-a scris lui Iordache sesizarea pe completurile specializate

Locotomotiva PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a declarat duminică seara, la B1TV, că judecătorul CCR despre care fostul premier a spus că ar fi scris sesizarea depusă de Florin Iordache pe completurile specializate ar fi Marian Enache.

„Vreau sa-l rog pe dl Enache sa opreasca discutiile nenumarate pe care le-a avut cu dl Iordache, sa inceteze cu scrierile de ciorne”, a spus Rareș Bogdan.

Întrebat dacă are probe, el a raspuns: `Informatii, uneori imi sopteste o pasarica, mai ies si vorbesc oamenii. Eu sunt om de buna credinta'.

„Miercuri e ziua in care Romania poate fi ingenuncheata definitiv. Miercuri e cheia cand vom vedea cine va castiga razboiul. Vom vedea daca ne vom rade infractorii in nas sau daca in democratie hotii stau la puscarie”, a adăugat Rares Bogdan.

La remarca celor din platou ca Ponta a vorbit despre un judecator CCR care i-ar fi scris lui Iordache sesizarea la Curte, liberalul a replicat: `Va dau eu numele, Marian Enache'.