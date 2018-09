Rareș Bogdan face praf poliția locala - Episodul care l-a scos din sarite pe realizatorul TV: 'Ma doare stomacul de nervi'

Scene incredibile în Parcul IOR, din sectorul 3 al Bucureştiului! Doi copii au fost prinși de poliția locală Sector 3 că pescuiau ilegal pe lac. Li s-a confiscat peștele și i-au reținut. Pe imagini se vede însă cum un polițist local pare să-l loveasc[ din senin în stomac pe unul din copii. Aceștia sunt apoi încătușați și duși la secție.

Rareş Bogdan a avut o reacţie de revoltă pe marginea acestui subiect.

"Se intampla in Romania lor. Bucuresti, Sector 3, Parcul IOR. Cand uniformele se transforma in salopeta de partid...... Au pescuit 4 pesti, mai nenorocitilor!!! De foame, mai! Pentru ca ii duceau acasa sa isi amageasca foamea! Copii din Delta ajunsi la Bucuresti. I-au legat cu catuse de cosul de gunoi! Au tabarat pe ei de parca era un clan interlop, unul din ala pe care nu ii atinge nimeni, din frica sau din interes. Ma doare stomacul de nervi.........!!!! Imi pare rau ca nu am vazut asta mai devreme! NU se poate asa ceva, in curand vom avea un pulan si o tomfa pemtru fiecare cetatean din tara asta! Uniforme peste tot, sa ne ajunga la tot poporul! Romania, stat militienesc. Sector 3, militia lui Robert Negoita, primarul penal pe care Statul lor l-a iertat de plata a 26 de milioane de euro datorii!", a postat Rareş Bogdan pe Facebook.