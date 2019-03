Rareș Bogdan il infrunta pe Liviu Dragnea și dezvaluie subiectul de care ii e groaza liderului PSD: 'Tema aceasta e fatala pentru el'

Rareș Bogdan a declarat, duminică seara, la Realitatea TV, în replică la afirmațiile liderului PSD Liviu Dragnea despre legăturile acestuia cu șeful SRI, că a fost în vacanță cu Hellvig pe vremea în care era la facultate împreună cu alți colegi. Mai mult, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere a atras atenția că Dragnea intoxică agenda opiniei publice cu tot felul de subiecte, numai pentru a fi evitată tema economică, acolo unde PSD-ALDE-UDMR girează un dezastru imens pentru România. Astfel, Rareș Bogdan a oferit o serie de indicatori economici care reflectă situația mai mult decât îngrijorătoare în care a ajuns economia românească sub PSDragnea.

Mai mult, Rareș Bogdan a evidențiat ipocrizia de care dă dovadă Liviu Dragnea când se pretinde patriot, el în realitate fiind la cheremul UDMR și nescoțând de pildă niciun cuvând despre faptul că astăzi a avut loc o manifestație în Târgu Mureș unde s-a strigat "Ținutul Secuiesc nu este România".

Darius Vâlcov numără zilele lui Isărescu la șefia BNR: 'Îmi doresc din tot sufletul ca noul guvernator și noua echipă să fie patrioți'

"Pericolul suprem vine de la Liviu Dragnea. Dragnea vrea un singur lucru, să scape de tema economică. Tema economică este fatală pentru el și se va chinui să mute discuția în orice altă parte. Vă dați seama dacă a ajuns să mă întrebe pe mine de vacanța cu un om cu care am fost coleg de facultate și alături de catre, prin 1997 cred, am fost la Costinești cu colegii de an universitar și apoi cu familia. Asta este problema lor. Tocmai slugoiul care pentru a trece de la stadiul de arendaș turna în paharele lui Coldea și Maior cu speranța că cei doi foști șefi ai SRI îl vor băga în seamă pe nespălatul cu șosete flaușate sau pe individul care amesteca zahărul din ceșcuța cu cafea a lui Gabriel Oprea, individul care alerga după Laura Codruța Kovesi, o hărțuia cu o bucată de șoric frecat cu sare de se speria biata femeie, omul care se gudura pe lângă profesor să îl treacă strada spre celebrele păduri unde infractorul spera că se va da ora exactă pentru el și cei ca el în privința albirii dosarelor.

Gândiți-vă că astăzi i-a atacat în cascadă pe președintele României, care nu a intrat în troaca lor și asta îi deranjează, nu a vrut să dea mâna cu niciunul din ei și asta îi scoate din minți, pe foștii premieri Cioloș și Ponta și pe mine cu maxim aplomb. El știe că de la măsuța mea l-am criticat și am arătat românilor ceea ce se întâmplă, știe că dacă mă duc mai departe îi poate veni de-a dreptu pieirea.El vorbește de patrotism? Individul ăsta, Dragnea? Când el de doi ani dansează după cum cântă Kelemen Hunor și ceilalți baroni verzi călcând în picioare toată vrerea comunităților din Ardeal! Știți că astăzi a fost un marș în Târgu Mureș unde s-a strigat "Ținutul Secuiesc nu este România"?! L-ați auzit pe individul acesta care își bate joc de votanții din România, inclusiv cei ai PSD, să scoată vreun cuvânt?! Știți că au cerut desființarea Trianonului?! Exact aici s-a ajuns din cauza cedărilor lui Liviu Dragnea și ale lui Călin Popescu Tăriceanu, cu largul concurs al lui Meleșcanu, despre care vă reamintesc că omologul ungar îl numește prietenul său. Este exact ministrul de Externe care i-a jignit crunt pe români de 1 decembrie, exact acela îl numește pe ministrul român prietenul său și mărturisește că Meleșcanu a înțeles de ce nu sărbătoresc ungurii 1 decembrie. Eu nu am înțeles și nu voi înțelege.

În plin scandal pe justiție, Frans Timmermans vine peste Dăncilă la Palatul Victoria

Mai fac o remarcă. Vă dați seama că spionii ruși câștigă foarte puțin în România de vreme ce nu riscă nimic, căci autoritățile foarte probabil deservesc cauzei Rusiei?! Reiau, deci Dragnea vorbește de patriotism, dar îi umilește pe românii din diaspora de câte ori are ocazia, vorbește de patriotism dar a ajuns să pună România la index în rândul cancelariilor occidentale care îl resping și îl desconsideră.

Dragnea prăbușește economia României în fiecare zi câte puțin alături de celălalt dement, Darius Vâlcov, omul din cimitire. Amândoi produc cele mai grave dezechilibre din 1999 până astăzi. De 20 de ani nu au existat asemenea dezechilibre în România sub ochii și cu mâna lui Tăriceanu. Gândiți-vă că Dragnea și Tăriceanu au luat România pe inflație 0 în ianuarie 2017 și au reușit prin proastă guvernare să o aducă la o inflație de peste 5%. Au reușit să prăbușească economia națională în raport cu euro și dolarul. Au crescut ROBOR-ul de la 0,6% la 3,6% și se resimte în ratele fiecărui român. Au reintrodus supraacciza împreună cu premierul care astăzi o face pe opozantul din tabăra lui Ponta, Mihai Tudose. Au reușit performanța să le ofere românilor printre cele mai mari prețuri la motorină și benzină din Europa. Au mărit prețurile la toate utilitățile și asta trebuie să vadă inclusiv votanții PSD. Au mai reușit ceva, să nu contracteze nici măcar un tronson de autostradă în doi ani de guvernare. Au dus investițiile guvernamentale la un minim istoric și au tăiat din nou bani de la investiții. Au promis șase spitale regionale și nu au reușit să înceapă licitația la măcar unul dintre ele. Ne-am mai pricopsit și cu cel mai incompetent și prost Guvern din ultimii 100 de ani ai istoriei României", a declarat Rareș Bogdan, potrivit podul.ro.