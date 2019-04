Rareș Bogdan: Primarii PNL, șantajați de Chițoiu și Gerea

Rareș Bogdan, cap de listă PNL la europarlamentare, i-a acuzat, duminică seară, la B1TV, pe liderii ALDE Daniel Chițoiu (secretar general) și Andrei Gerea (vicepreședinte), că îi „șantajează„ pe primarii liberali să schimbe armele în schimbul fondurilor guvernamentale.

„Primarii PNL sunt santajati de Chitoiu, Gerea, cu bani pentru proiecte. Le spun ca in functie de rezultatele de la alegeri, in functie de cum veti mobiliza oastea PNL, vom vedea ce bani va vom da. In functie de ce veti face la alegeri. Adica boicotezi lista PNL, aduci voturi in tolba ALDE sau ALDE, nu mobilizezi militantii PNL, si noi vom avea grija de tine. Le e frica dupa ce au vazut ultimele sondaje”, a spus Rares Bogdan la B1TV.

Citește și: Aurelian Pavelescu: Timmermans a fost instruit să interogheze prizonieri de război. Îl suspectez de implicare în planul protocoalelor cu SRI .