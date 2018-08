Rareș Bogdan, reacție exploziva dupa ce un lider ALDE a acuzat trucarea imaginilor cu jandarmi

FCSB a facut un transfer neasteptat la o zi de la calificarea in play-off-ul Europa League.

Romanii ies si vineri in strada, pentru a comemora in tacere momentul cand a inceput represiunea impotriva manifestantilor la protestul din 10 august.

Mihai Bobonete a pățit-o în trecut cu hoții, astfel că acum și-a luat măsuri de siguranță. Comediantul a mărturisit că nu ține obiecte de valoare în casă, dar și-a securizat casa, astfel că nu reprezintă o țintă prea bună pentru cei care vor să spargă case. Vedeta a dat de înțeles că deține și o […] The post Mihai Bobonete și-a luat armă de foc pentru a se apăra de hoți: „Cam așa trăiesc eu!” appeared first on Cancan.ro.