Rares Bogdan anunta APOCALIPSA in Guvern: Trei oameni-cheie ar fi DATI afara - 'Dragnea impinge partidul spre PRAPASTIE'

Se anunţă o adevărată apocalipsă în Guvernul Viorica Dăncilă. Jurnalistul Rareş Bogdan vine cu infirmaţii incredibile din interiorul PSD. Acesta susţine că Mihai Fifor, Rovana Plumb şi Eugen Teodorovici vor fi remaniaţi cât de curând.

Într-o postare virulentă pe facebook, Rareş Bogdan nu-l iartă nici pe Liviu Dragnea despre care spune că 'va distruge' Partidul Social Democrat (PSD).

:Tot mai singur, tot mai dictator

Dupa ce i-a indepartat pe Grindeanu, Tudose, V. Stefan, E.Andronescu, C. Stefanescu, C. Radulescu, F. Stroe, Tutuianu, Banicioiu, Laufer, Badalau a venit se pare si randul altor trei reprezentanti de frunte a PSDragnea sa fie indepartati in curand din Guvernul Dancila/Dragnea. Zilele ministrului Apararii, a ministrului Fondurilor Europene si a ministrului Finantelor Publice sunt numarate. Fifor, Plumb si Teodorovici vor fi indepartati din Guvern in foarte scurt timp.

Dragnea continua siluirea PSD si acolo tacerea e de aur curat. PSDragnea a ajuns un partid de slugi, lingai si de indivizi terifiati de frica. Incompetentii, sfertodoctii si clica Sudului Rosu impinge partidul lui Iliescu/Nastase/Geoana/Ponta spre prapastie.

P.S. Nu spun ca e rau, din contra, doar observ si eu ca omul......", a scris Rareş Bogdan.