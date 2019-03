Rares Bogdan facut PRAF de un deputat PSD: Un acoperit politic din presa care face in mod real jocuri de putere

Rares Bogdan 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD de Bucuresti Aida Caruceru a lansat un atac devastator la adresa lui Rares Bogdan, pe pagina sa de . Caruceru spune despre Rares Bogdan ca este un “acoperit politic in presa” si-l acuza de faptul ca prin emisiunea sa de la Realitatea TV face jocuri de putere in interesul sau si in interesul PNL. Declaratiile Aidei Caruceru vin in contextul in care Rares Bogdan a fost propus pe primul loc pentru lista de candidati la alegerile europarlamentare de catre PNL. “Dragi romani de buna-credinta, care va uitati la televizor incercand sa va informati si ajungeti prin a fi manipulati. Aceasta este cea mai buna dovada a faptului ca cei care ataca cu sete PSD zi si noapte o fac strict ...