Rares Bogdan, moment-surpriza la "Jocuri de putere": A citit "Balada celui plecat cu sorcova"

Un asteroid cat doua avioane Boeing 747 se indreapta vertiginos spre Pamant Un asteroid masiv va trece săptămâna viitoare foarte aproape de Pământ. Citește mai departe...

Romania, tara care se imprumuta cel mai scump din UE, in ciuda cresterii economice record Romania este tara care se imprumuta cel mai scump dintre toate statele UE, iar pragul de 5% randament pentru obligatiunile emise de stat a fost trecut in luna iulie.

Ambasada Suediei, poveste cu talc pentru Liviu Dragnea La scurt timp după ce liderul PSD Liviu Dragnea a lansat în spaţiul public secnariul unui asasinat care l-ar fi vizat, Ambasada Suediei la Bucureşti a postat o relatare istorică, despre un asasinat real, căruia i-a căzut victimă regele Gustav al III-lea al Suediei. Citește mai departe...

Viața de imparat pentru temutul ”Cap de Porc” la penitenciar: icre negre, somon și camera intima! După ce în ultima perioadă în spațiul mediatic s-au vehiculat mai multe zvonuri despre starea de sănătate precare a celui mai temut mafiot care, în urmă cu câțiva ani, a îndrăznit să pună pe capul procurorului general o recompensă de un milion de euro, partenera de viață a acestuia și cea care i-a dăruit acestuia […] The post Viață de împărat pentru temutul ”Cap de Porc” la penitenciar: icre negre, somon și cameră intimă! appeared first on Cancan.ro.

Chef Scarlatescu a ”sarit” la plaja pe Miss Romania! I-a propus sa… În 2016 Ioana Filimon a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din România, iar acum după doi ani, continuă să atragă toate privirile cu formele sale bine definite.(Cele mai bune oferte laptopuri) Miss România a încins atmosfera din Mamaia și a pus pe jar mintea celui mai râvnit burlac din showbiz-ul autohton, Cătălin Scărlătescu. CANCAN.RO, […] The post Chef Scărlătescu a ”sărit” la plajă pe Miss România! I-a propus să… appeared first on Cancan.ro.

Remus Truica, ”mana dreapta” a fostului prim-ministru, s-a distrat la NUBA Beach cu 100.000 € la el! A ieșit, oarecum, din lumina reflectoarelor de ceva timp, dar viața lui de milionar curge frumos… Remus Truică e mult mai discret, dar nu eschivează în fața unei provocări în care distracția și voia bună îi cer prezența. (Cele mai bune oferte laptopuri) S-a întâmplat la finalul weekend-ului trecut, când fostul șef de cabinet al […] The post Remus Truică, ”mâna dreaptă” a fostului prim-ministru, s-a distrat la NUBA Beach cu 100.000 € la el! appeared first on Cancan.ro.

Fiica unui celebru patron din Liga I s-a sarutat erotic la Brezee cu fiul lui Pițurca! Relația dintre doi copii celebri e pe cale să arunce în aer lumea fotbalului românesc. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor informații de-a dreptul uluitoare despre relația ”interzisă” pe care fiica unui patron din Liga I o are cu Piți Jr.(Super oferte la accesorii gaming) Loverboy-ul a sărutat-o erotic, ferit, la […] The post Fiica unui celebru patron din Liga I s-a sărutat erotic la Brezee cu fiul lui Pițurcă! appeared first on Cancan.ro.

Fost ofiter, despre reactia SRI la tentativa de asasinare care l-ar fi vizat pe Dragnea: Ori Coldea vorbeste prostii, ori Marincea. Serviciul protejeaza demnitari Daniel Dragomir a declarat că, deşi SRI precizează că demnitarii nu pot fi păziţi de Serviciu, el ştie contrariul. El a mai spus că în declaraţia pe care fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a dat-o în dosarul Black Cube, a precizat că „demnitarul” Laura Codruţa Kovesi a fost protejată.

Avertizare de calatorie! Risc ridicat de incendii in mai multe regiuni din Grecia Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, începând de joi, în mai multe regiuni din Grecia se menține riscul ridicat de incendiu, nivel 4 pe o scară de la 1 la 5, vizate fiind zonele din Grecia Centrală (insula Evia), peninsula Attica și nordul Greciei (Evros și insula Samothraki). „Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care […] The post Avertizare de călătorie! Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni din Grecia appeared first on Cancan.ro.