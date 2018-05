Rares Bogdan tuna si fulgera impotriva CNCD: 'Am fost discriminat, deoarece nu fur! Inaintez public urmatoarea sesizare, dar unde, mama naibii, sa o trimit?'

Jurnalistul Rareş Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV, reacţionează vehement la decizia Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării de a-l amenda pe preşedintele Iohannis cu 2000, din cauza folosirii termenului "penali" cu referire la politicieni care nu au fost condamnaţi definitiv pentru fapte penale. Jurnalistul afirmă că se consideră el însuşi discriminat, ca persoană care nu fură, şi acuză politizarea CNCD.

"Plângere: am fost discriminat de CNCD, deoarece nu fur!

Eu, cetățeanul Rareș I. Bogdan, mă consider discriminat de CNCD, prin urmare înaintez public următoarea sesizare... – dar unde, mama naibii, să o mai trimit?

CNCD a atribuit unor indivizi cu probleme penale ștampila de categorie defavorizată, prin urmare am fost pus în situația de a avea un handicap/dizabilitate prin faptul că nu fur.

Mai are legea, atât în litera, cât și în spiritul ei, mai are vreo logică morală în democrație? Citiți! „Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasa, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.

Ce cuvinte vor mai fi interzise în România, după etichetarea simbolică, parșivă, curvească a lui Eminescu, Cioran, Eliade... și ce listă lungă urmează, Dumnezeule!, drept personalități suspecte de deviaționism? Deviaționism de la ce?

Nu mai știu cine a spus primul că „politica e o curvă”, îmi amitesc doar că a făcut-o Tudor Gheorghe acum 2-3 ani. Cum facem, băbăieți? Amendați-l!

Dar cum apreciați inadecvarea lui Nietzsche de a aprecia că „Dumnezeu a murit?” Nu mai contează exprimarea exactă, oricum, lumea așa îl citează. Credincioșii s-ar putea considera discriminați deoarece filosoful i-a trimis în categoria nebunilor? La câtă lipsă de carte constat la politrucii din CNCD, ar putea să ia zicerea stricto sensu și să înainteze o acțiune împotriva urmașilor lui Nietzsche.

Și urmașii lui George Orwell trebuie amendați de CNCD! Fiți atenți aici: „Un popor care alege politicieni corupți, impostori, hoți și trădători nu este victimă, ci complice”

Voltaire: Politica s-a născut atunci când primul ticălos l-a întâlnit pe primul prost. La țepeee, în Piața Victoriei!!

În schimb Aristotel e un suspect, căci justifică un modus operandi într-un mod halucinant: Suntem ceea ce facem în mod repetat, prin urmare perfecțiunea nu este un act, ci un obicei! Căline, Liviule, ăsta e de-al vostru! Mânca-mi-ați toată biblioteca!

P.S. Să se interzică sintagma “învață ca proștii”, e discriminatorie!", scrie Rareş Bogdan pe Facebook.

