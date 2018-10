Rares Bogdan, virulent. Mesaj din "Parazitii" catre politicieni: "Aveti reducere cand mergeti la..?"

Semnele cancerului nu sunt intotdeauna vizibile sau evidente. De aceea trebuie sa fii atenta la toate modificarile care au loc in corpul tau. Citește mai departe...

Sonda Solara Parker trimisa de NASA va fi primul obiect de cercetare care se va apropia cel mai mult de Soare. In drumul sau spre Soare, insa, sonda a surprins si o fotografie cu Pamantul vazut dinspre astrul nostru diurn.

Pentru a opri cresterea indicilor ROBOR, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a facut, luni, a opta operatiune repo din acest an si cea mai mare din ultimii 17 ani, de cand sunt afisate datele de pe site-ul institutiei: 16,65 miliarde de lei.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, afirmă că nu are de gând să rupă coaliţia, adăugând că el crede că şi preşedintel ...

Constantin Toma, un fost model de doar 24 ani, care a colaborat cu Cătălin Botezatu, a fost găsit fără suflare în locuința sa din Ploiești. Tânărul și-a pus capăt zilelor, scrie. Tânărul model, a cărui mamă este din Zambia, suferea în ultima perioadă de depresie. Recent, acesta s-a certat cu iubita sa și nu a […]