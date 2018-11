Rasfat culinar si cultural la 140 de ani de Dobrogea! La ce evenimente sunt invitati constantenii

Expoziție de produse, gastronomie și vinuri din Dobrogea, program artistic susținut de artiști dobrogeni la Pavilionul Expozițional Accesul la eveniment este gratuit și se desfășoară între orele 10:00-19:00, informează pagina de Facebook a Primăriei Constanța.Concert Horia Brenciu 25 de ani de activitateHoria Brenciu aniversează cei 25 de ani de carieră printr-un spectacol care are loc la Casa de Cultură a Sindicatelor, în această seară, de la ora 19:30. Prețul unui bilet este de 80, 100 și 150 lei.Sâmbătă, 17 noiembrie, de la ora 11:30, la Galeria de Artă “Virgil Coman” va fi vernisată expoziția de amploare „Martirii Marii Uniri. Destinele unei generații de excepție”.Expoziția va fi deschisă publicului până pe 17 decembrie.Plecat nicăieri- Lansare de carte-vineri, ora 17.00,reconstituire istorică-artisticăTot sâmbătă, de la ora 15:30, Piața Ovidiu va găzdui evenimentul „Marele Război la Porţile Constanţei- Constănțeni pentru Constanța Marea Unire”. Trei momente de luptă ale armatei române cu armata germano-bulgară din Primul Război Mondial vor fi refăcute prin actori ai istoriei militare.Vineri, 16 noiembrie, de la ora 18:30, are loc o nouă reprezentație inclusă în ”Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului”- concertul simfonic ”A whole new world”.Sâmbătă, 17 noiembrie 2018, de la ora 18:30, publicul constănțean este invitat lade J. Sibelius și E.Grieg.Duminică, 18 noiembrie, de la ora 18:30, atmosfera de spectacol este redată de opera „Nabucco” de G.Verdi.Teatrul de Stat Constanța îi invită vineri, 16 noiembrie, de la ora 19:00, pe spectatori la comedia-cult „Testosteron”, în regia lui Traian Șoimu, cel care a adaptat piesa de succes a scenaristului, regizorului şi producătorului polonez Andrzej Saramonowicz.Sâmbătă, 17 noiembrie, de la ora 19:00, comedia romantică „, de Neil Simon, prezintă povestea unui cuplu de tineri căsătoriți care învață să-și trăiască și să-și păstreze dragostea.Duminică, 18 noiembrie, iubitorii de teatru se pot delecta cu un spectacol de succes al teatrului constănțean, farsa cehovianăîn regia lui Felix Alexa., sâmbătă, 17 noiembrie și duminică, 18 noiembrie, Sala de Sport a Liceului Teoretic „Ovidius”, de la ora 10:00.Sâmbătă, 17 noiembrie, Sala Tomis a Complexului Flămânda devine gazda meciului dintre CS TOP Volei 05 Constanța și CS Medgidia, începând cu ora 12:00.Sursa foto: Primăria Constanța