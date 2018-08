Raspuns socant al proprietarului terenului de pe Lapusneanu unde au fost taiati cei 15 copaci! Primaria ofera informatii pe jumatate in acest caz. Unul dintre PUZ-uri este suspendat! (galerie foto + documente)

În 2016, se adoptă HCLM 57/2016 privind îndreptarea unor erori materiale din HCLM 102/2015

PUZ-ul din 2015 a fost atacat de Prefectură şi este suspendat

Agexcom International Ltd SRL, în datele Registrului Comerţului

Agexcom, supraimpozitată, anul trecut, de Primăria Constanţa

Schimburi de terenuri cu Primăria Constanţa

De ce tac totuşi autorităţile şi dau informaţii cu jumătate de măsură?

În ediţia precedentă vă arătam cum, doar în câteva ore, 15 copaci au fost puşi la pământ pe bulevardul Lăpuşneanu nr. 171, în dreptul blocului S3. În ciuda promisiunilor făcute de administraţia locală, iată că în municipiul Constanţa continuă să dispară spaţiul verde.În speţa de faţă, terenul de pe care au fost raşi de pe faţa pământului copaci plantaţi în urmă cu 30-40 ani este proprietate privată a unei anumecare l-a achiziţionat în anul 2005 printr-un act de vânzare-cumpărare.Abia după un deceniu de când devenise proprietar, Caceandone a acceptat, cel mai probabil, ca terenul său să fie inclus în cadrul unei PUZ care în acest moment este suspendat, fiind atacat de Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa.Şocant este însă răspunsul proprietarului terenului, pe care am reuşit să-l contactăm. Elena Caceandone a declarat pentru ZIUA de Constanţa că nu are habar despre copacii tăiaţi şi nici nu ştie dacă mai are rost să pună întrebări pe acest subiect. „Nu ştiu nimic despre tăierea copacilor, eu nu stau în Constanţa, locuiesc în comuna Casimcea, judeţul Tulcea. Vin foarte rar la Constanţa şi nu se ocupă nimeni de acel teren în lipsa mea. De la dvs. aflu că acei copaci au fost tăiaţi, mă gândesc acum ce rost ar mai avea să verific cine şi de ce i-a tăiat“, a spus femeia.Am întrebat-o de la cine a cumpărat terenul în 2005, dar, logic nu-şi mai aminteşte pentru că oricum nu are importanţă. „Nu mai ştiu de la cine am cumpărat… de la nişte moştenitori, ce importanţă are? Oricum, eu nu am cumpărat un spaţiu verde, ci teren curţi-construcţii“, a adăugat Caceandone.Proprietarul spune că nu cunoaşte nici împrejurările prin care terenul său a fost inclus în PUZ-ul iniţiat deun certificat de urbanism de informare pentru că, atunci când va dispune de bani, vrea să valorifice acel teren prin ridicarea unei construcţii. Răspunsul primit de la autorităţi, şi anume că PUZ-ul ar fi suspendat, i-ar fi tăiat deocamdată elanul imobiliar, însă nu se ştie ce se va întâmpla pe viitor.Menţionăm că, potrivit Oficiului Registrului Comerţului, proprietara terenului care l-a luat pe „nu ştiu“ în braţe este unic asociat şi administrator al SC Casimcea SRL, o societate înfiinţată în 1998, al cărei domeniu de activitate principal este cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. Caceandone este născută pe 1.04.1968, în comuna Stejaru, judeţul Tulcea, trăieşte, după propria sa declaraţie, în comuna Casimcea şi are o firmă cu sediul social în municipiul Constanţa şi cu punct de lucru în localitatea de domiciliu. Anul trecut, firma femeii, care are patru angajaţi, a avut un profit de 781.522 de lei.În luna aprilie a anului 2015, Consiliul Local Municipal adopta hotărârea cu nr. 102 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bulevardul Aurel Vlaicu, strada Soveja, bulevardul Al. Lăpuşneanu, aleea Umbrelor şi aleea Melodiei din municipiul Constanţa. La acel moment, consilierii locali din opoziţie s-au abţinut de la vot, în cadrul şedinţei aparatului administrativ al municipiului Constanţa. Iniţiatorul PUZ-ului este SC Agexcom Internaţional Ltd SRL, care vrea să ridice pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu un bloc S+P+4E, cu parcare subterană şi spaţii comerciale la parter.PUZ-ul este însă ceva mai larg şi cuprinde peste 13,33 de hectare din zona de est a bulevardului Alexandru Lăpuşneanu, una dintre principalele artere care traversează oraşul. Amplasamentul construcţiei este pe bulevardul Alexandru Lapuşneanu, zona blocurilor 18 şi 20, având numărul cadastral 19277 şi o suprafaţă totală de 718,20 mp, aparţinând SC Agexcom International Ltd SRL. Nu mai puţin important este că proiectantul lucrării este firma constănţeană Usonia SRL, înfiinţată în 2008 şi care se ocupă de „activităţi de arhitectură“.În 23.02.2016, Consiliul Local Municipal, la propunerea viceprimarului, pe atunci,proba „HCLM 57/2016 privind îndreptarea unor erori materiale din HCLM 102/2015 privind aprobare PUZ pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. Soveja, bd. Alexandru Lăpuşneanu, al. Umbrelor şi al. Melodiei, în sensul corectării prevederilor din regulamentul de urbanism şi a regimului de înăIţime pentru zona ZRL5(t) din planurile desenate în scopul corelării cu legenda din aceleaşi planuri şi, implicit, cu prevederile din regulamentul de urbanism aferent documentaţiei de urbanism aprobate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 102/2015 rămân neschimbate”.La o primă lectură, HCLM din 2016 nu pare să aducă modificări de substanţă sau alte reglementări diferite faţă de Planul Urbanistic General al zonei.După trei ani de la adoptare, PUZ-ul a fost atacat în instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Constanţa de Instituţia Prefectului, abia în luna mai 2018. În dosarul nr. 2900/118/2018, care are ca obiect anularea actului administrativ din 2015, pârâţi sunt Consiliul Local al Municipiului şi SC Agexcom International LTD SRL. Intervenţia Prefecturii vine la sesizarea Inspectoratului Regional în Construcţii Sud-Est - Inspectoratul Judeţean în Construcţii Constanţa, înregistrată la Instituţia Prefectului cu nr. 1126/2018. Pe aceeaşi speţă la Prefectura Constanţa a depus o petiţie şi Asociaţia „Constanţa Altfel“.Firma a fost înfiinţată în anul 1991 şi are sediul social în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 2.000 de lei, integral vărsat, este compus din 200 de părţi sociale. Asociaţii firmei sunt Sisteme Internaţionale de Afaceri SA şi, fiecare cu 50% din capitalul social. De administrarea societăţii, care realizează lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, se ocupă Alexandru Dragoş Vlad Burchi Popescu.La rândul său, Sisteme Internaţionale de Afaceri SA a luat fiinţă în anul 2003 şi are sediul social în Bucureşti. Firma are un capital social subscris de 90.000 de lei, integral vărsat, compus din 60 de acţiuni. Sisteme Internaţionale de Afaceri SA este controlată de Masterjob Limited, cu sediul în Nicosia, cu 93,3% din capitalul social, şi, cu 6,67% din capitalul social. Administratorul firmei, care oferă servicii de reprezentare media, esteunoscut ca partener de afaceri şi apropiat al echipei Mazăre - Constantinescu - Strutinsky. Despre Sisteme Internaţionale de Afaceri se mai ştie că este concesionarul Portului Turistic Tomis.Vă reamintim că, anul trecut, tot cam pe vremea aceasta, CLM Constanţa aproba, printre altele, majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat pe strada Vasile Alexandri nr. 14, proprietate a societăţii Agexcom International Ltd SRL.SC Agexcom International Ltd SRL se numără printre firmele cu care Primăria Constanţa a făcut schimburi de terenuri în decursul timpului. Dispoziţia prin care Primăria a împuternicit un reprezentant al său să semneze contractul de schimb dintre cele două părţi datează din anul 2006. Vorbim, de fapt, despre două dispoziţii, prima dintre ele conţinând, aşa cum reiese din cea de-a doua, date eronate.Prin Dispoziţia nr. 293/26.01.2006, fostul primar Radu Mazăre a dispus împuternicireaconsilier juridic la acea vreme, în Primăria Constanţa, în vederea semnării contractului de schimb de terenuri dintre administraţia locală şi SC Agexcom International Ltd SRL. Potrivit documentului amintit, societatea cu pricina ar fi trebuit să dea Primăriei un teren în suprafaţă de 1.197 mp, situat în Constanţa, pe aleea Hortensiei, zona bloc ME2A, în schimb urmând a primi un teren în suprafaţă de 718,20 mp, situat, de asemenea, în Constanţa, pe bulevardul Al. Lăpuşneanu, în faţa blocului nr. 18. Două luni mai târziu, primarul de atunci, Radu Mazăre, semna o altă dispoziţie. Este vorba despre Dispoziţia nr. 820 din martie 2006, care avea ca obiect îndreptarea unei erori materiale. Mai exact, se făcea precizarea că terenul în suprafaţă de 1.197 mp, pe care SC Agexcom International Ltd SRL urma să îl dea Primăriei la schimb, nu este situat pe aleea Hortensiei, zona bloc ME2A, ci pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 282, lot 1.Parcurgând întreaga poveste care a condus, în ziua de 4 august a.c., la tăierea celor 15 copaci sănătoşi de pe un teren de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr.171, ne întrebăm totuşi de ce autorităţile sunt atât de sărace în exprimare în această speţă.Şi până la această oră, doar Direcţia Poliţia Locală din cadrul Primăriei Constanţa, prin intermediul lui, şeful Serviciului Control Protecţia Mediului, a oferit un răspuns, şi acela sec: „În referire la tăierea copacilor de pe terenul amplasat pe b-dul Lăpuşneanu, vizavi de City Mall, despre care aţi făcut referire în mediul online, sunt în măsură să vă aduc la cunoştinţă că, din verificările efectuate, reiese că acest teren este proprietate privată şi, în conformitate cu PUZ-ul zonei, reprezintă teren construibil. Totodată, vă informez că se vor face verificări pentru stabilirea speciei de care aparţin arborii tăiaţi, în ipoteza în care aceştia ar face parte din specii protejate, caz în care vor fi notificate instituţiile statului abilitate să ia măsuri în această privinţă“.Din informaţiile noastre, Poliţia Locală a somat, ieri, proprietarul să strângă resturile vegetale rămase în urma tăierii copacilor de pe bulevardul Lăpuşneanu, în caz contrar, vor fi amendaţi.În rest, tăcere, nimeni nu vrea să spună cum a devenit proprietar Elena Caceandone pe terenul din dreptul blocului S4 în 2005, ce tip de construcţii poate ridica aceasta pe terenul pe care îl deţine şi, mai ales, cum se poate ca în Constanţa anului 2018 să poată fi tăiaţi copaci fără care nimeni să nu dorească să afle adevărul acestei haiducii de weekend.În secţiunea „Documente“ publicăm PUZ-urile la care facem referire şi regulamentele de urbanism aferente acestora.

