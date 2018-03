Raspunsul genial pe care Einstein i l-a dat lui Marilyn Monroe cand diva i-a propus sa faca un copil impreuna

Einstein

Marilyn Monroe a fost invitata la o petrecere unde era si Albert Einstein, scriu cei de la sport.ro. Frumoasa Marilyn era indragostita de marele savant, iar cand l-a observat, aceasta i-a soptit la ureche unuia dintre invitati: "Imagineaza-ti daca eu si Einstein ar fi sa facem un copil, ar fi intruchiparea perfectiunii: frumos ca mine si destept ca el".

La cateva minute dupa, Einstein a fost abordat de aceasta persoana, care i-a povestit totul. Savantul nu a fost impresionat si a raspuns sec: "Dar daca ar iesi fix invers, urat ca mine si proasta ca ea...".

Aceasta povestioara a inspirat crearea unei imagini inedite. Pentru a o vedea cum trebiue, indepartati-va cativa metri de monitorul calculatorului.

Marea greseala a lui Albert Einstein

In anul 1939, Albert Einstein semna o scrisoare catre presedintele american de atunci, Franklin Roosevelt, in urma unor consultari cu fizicienii Leo Szilard si Eugene Wigner.

In epistola, Einstein avertiza ca realizarea unei bombe atomice cu ajutorul uraniului este, intr-adevar posibila!

Little Boy si Fat Man

Einstein sfatuia guvernul american sa investeasca bani si timp in cercetarile lui si sugera ca fizicienii din Germania nazista lucrau deja la construirea unei astfel de arme.

In urma acestei scrisori, Roosevelt a creat Comitetul de Consultanta Briggs care, ulterior, s-a dezvoltat in Proiectul Manhattan. In cadrul proiectului Manhattan, au fost create Little Boy si Fat Man, bombele care au distrus Hiroshima si Nagasaki in 1945. Peste 200.000 de oameni au murit la acea data. Einsten va declarat ulterior ca semnarea acelei scrisori a fost „marea greseala a vietii” sale…

