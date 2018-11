Rasturnare de situație in dosarul lui Sorin Blejnar, la finalul procesului

Într-un moment în care toată lumea se aștepta ca Înalta Curte de Casație și Justiție să încheie cercetarea judecătorească și ulterior să pronunțe verdictul final în primul dosar în care fostul președinte ANAF, Sorin Blejnar, evenimentele au luat o turnură spectaculoasă la termenul din 28 noiembrie. În acest dosar Sorin Blejnar a fost trimis în The post Răsturnare de situație în dosarul lui Sorin Blejnar, la finalul procesului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.