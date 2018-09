Rasturnare de situație: Rusia acuza SUA de spionaj și amestec in politica interna

O companie aeriana din Romania trebuie sa-i plateasca unei pasagere daune morale de 10.000 de euro, dupa ce o stewardesa a varsat pe aceasta, din greseala, continutul unui termos plin cu apa fierbinte. Cazul este fara precedent in instantele din Romania.

Traficul rutier va fi restrictionat incepand de miercuri, pana pe 10 septembrie, in Capitala, in zona Garii Baneasa, ca urmare a desfasurarii evenimentului cultural artistic "BalKaniK! Bucharest World Music Festival".

La nicio săptămână de când au rămas fără emisiunea pe care o prezentau la Antena Stars, Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru s-au logodit. După ce au savurat în intimitate fericitul eveniment, cei doi au împărtășit numeroșilor fani pe care îi au schimbarea apărută în viața lor. Pasul lor spre un alt nivel al relației i-a