Rasturnare de situatie: A fost gasit actul de divort al Israelei. S-au despartit in secret si uite ce iese la iveala

Razboiul pe averea Israelei Vodovoz va fi, pare-se, unul aprig. Iar asta pentru ca, spre surpriza tuturor, Liviu Arteni, fostul ei sot, barbatul de care a divortat, in mare secret, anul trecut, are dreptul sa mosteneasca o parte din averea milionarei care s-a stins din viata saptamana trecuta.

”La cum o cunoasteti pe Israela, credeti ca ar fi putut lasa pe cineva de izbeliste? Nu, ea era de o generozitate iesita din comun”, ne-a spus avocata Israelei Vodovoz. Mai mult decat atat, ne-a precizat avocata Rodica Bucur, deja, Liviu Arteni este parte din masa succesorala, conform contractului pe care l-au facut in fata notarului, in momentul divortului.

”Nu stiu exact ce cota de mostenire are si nici nu stiu care este averea despre care discutam. Dar Liviu Arteni va avea dreptul la o parte din ceea ce a ramas dupa doamna. Divortul, care a avut loc, anul trecut, in fata unui notar cat se poate de serios, parafat si semnat in prezenta partilor, prevede asta”, ne-a explicat Rodica Bucur.



Israela, gasita moarta, in casa

Prima persoana care si-a luat inima-n dinti si a mers la resedinta vedetei a fost Rodica Bucur, avocata acesteia dupa ce, zile la rand, a incercat, fara succes, sa o contacteze. Disperata, femeia a batut la usa Israelei. In zadar! Apoi, avocata a sunat, din nou, la 112. De aceasta data, aceasta a avut mai mult noroc. Nu dupa mult timp, la usa apartamentului Israelei Vodovoz si-a facut aparitia un echipaj de politie. Dupa cateva minute, la fata locului au venit si pomiperii SMURD, iar ce a urmat este de-a dreptul terifiant. Politistii au descoperit cadavrul vedetei, Israela fiind decedata de cateva zile.

Israela Vodovoz s-a casatorit cu Liviu Arteni in 2008. Ei au format unul dintre cele mai noncoformiste cupluri din showbiz, dar diferenta de varsta nu a contat niciodata pentru ei si si-au continuat povestea de iubire, in ciuda criticilor celor din jurul lor. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar pe 14 decembrie 2016, cei doi au mers la un mediator, iar anul urmator, in 20017, au semnat actele de divort.

