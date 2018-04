Rasturnare de situatie. Aceasta este adevarata cauza a decesului Ionelei Prodan

Prodan 1

Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a murit luni, la ora 21:00, din cauza unui stop cardiorespirator iresuscitabil, precizeaza Spitalul Elias, unde aceasta era internata de o luna ca urmare a „acutizarii unor afectiuni cronice”.

„Doamna Ionela Tanase (Prodan) in varsta de 70 de ani s-a internat vineri, 16.03.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava in contextul acutizarii unor afectiuni cronice”, anunta unitatea medicala.

Pe perioada internarii a beneficiat de monitorizare stricta cu supravegherea si controlul functiilor vitale, cat si asigurarea confortului fizic si psihic adecvat situatiei date, precizeaza spitalul.

Conform aceleiasi surse, decesul s-a produs, luni, 16 aprilie, la ora 21.00, iar cauza a fost stop cardiorespirator iresuscitabil.

Sofia Vicoveanca a vorbit despre moartea Ionelei Prodan. Detaliul pe care l-a remarcat despre regretata artista

Sofia Vicoveanca a transmis si ea un mesaj dupa moartea cantaretei de muzica populara Ionela prodan. Aceasta are amintiri de suflet cu mama Anamariei Prodan.

Interpreta de muzica populara Sofia Vicoveanca si-a amintit de lucrurile care o leaga de cea care a fost Ionela Prodan, care a incetat din viata la varsta de 70 de ani.

Sofia Vicoveanca a transmis un mesaj plin de durere dupa disparitia colegei ei de breasla, cu care a fost in numeroase turnee si cu care a impartit aceeasi camera.

“Imi pare tare rau sa aud ca a plecat IONELA PRODAN!!!

Era un om cald, care-si iubea foarte mult familia si o interpreta care a creat un stil al ei in folclorul oltenesc!

Am fost si in turneu cu ea, in Irlanda, doar noi doua, pentru o luna de zile. Am impartit acceasi camera. Niciodata n-am auzit o vorba rea de la ea despre vreunul din colegii nostri si, in tot acest timp, ne-am inteles perfect! Nu am vazut-o nicicand nemultumita, ci mereu draguta, intelegatoare, prietenoasa, fidela!

In fotografie suntem la concertul ei aniversar. Tin minte ca eram foarte bolnava atunci, pe antibiotice, cu glasul asa cum putea fi in acea stare, dar Ionela m-a inteles, s-a bucurat sa ma aiba alaturi si eu m-am bucurat sa fiu parte la acel eveniment important pentru ea!

