Rasturnare de situatie! Acum totul este oficial! Iata dovada ca sefii unei importante companii din Iasi si-au inselat angajatii si acum distrug totul

• Anuntul facut pentru relocarea activitatii de productie a fabricii de textile Iasitex SA in alta zona a tarii a fost o mare pacaleala • Dupa ce au reusit sa convinga majoritatea angajatilor sa-si dea demisia fara plata salariilor compensatorii, conducerea Iasitex a scos toate utilajele folosite in procesul de productie la vanzare • O parte din utilaje au fost vandute deja pe ascuns, iar sectiile de Tesatorie si Finisaj, care ar fi trebuit sa se mute la Pitesti, urmeaza sa fie vandute de bucati • Controversatul om de afaceri care controleaza Iasitex SA se afla in criza de bani, deoarece luna aceasta trebuie sa achite aproape 130 milioane euro pentru preluarea Combinatului Oltchim Ram ...