Rasturnare de situatie, Carmen Dan anunta ca „sesizarea” la DIICOT ar fi de fapt altceva

carmen

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca sesizare Jandarmeriei la DIICOT privind „tentativa de lovitura de stat” din 10 august ar fi de fapt un „proces verbal”. Ministrul s-a ferit sa confirme ipoteza lansata de liderul PSD, Liviu Dragnea, potrivit careia protestele din 10 august ar fi fost o lovitura de stat.

„Sunt institutii abilitate care, in baza tuturor inscrisurilor, probelor, documentelor si verificarilor facute ulterior, trebuie sa stabileasca ce a fost in spatele acestor evenimente”, a spus joi Carmen Dan, potrivit Digi24. Declaratiile au fost facute dupa ceremonia de celebrare a Zilei Pompierilor.

Declaratiile facute de Carmen Dan

– Cum comentati ceea ce au depus jandarmii la DIICOT? Vorbim de o lovitura de stat, avem date in acest sens? Credeti ca ar fi putut fi o tentativa de lovitura de stat pe 10 august? Care ar fi elementele care i-au condus catre aceasta idee?

– „Cred ca fiecare are dreptul sa depuna o sesizare sau o plangere la Parchetul competent, daca considera ca sunt motive intemeiate. Jandarmeria a depus intr-adevar o sesizare in care a expus o serie de date si fapte rezultate in urma analizelor care s-au facut la nivelul Jandarmeriei Romane si cred ca sunt indreptatiti sa faca lucrul acesta, pentru ca ei sunt, pana la urma, cei care au avut un rol important si determinant in gestionarea evenimentelor de la 10 august.”

– Sunt elemente care ar putea duce cu gandul ca a avut loc o tentativa de lovitura de stat?

– „Este, asa cum am spus, mai degraba un proces-verbal, asa cum aveau de altfel datoria sa faca, depus catre organul competent de Parchet. Au depus un inscris care semnaleaza anumite aspecte. De aici, cred ca mult mai mult poate sa comunice chiar parchetul competent sesizat.”

– Au depus un proces-verbal, nu o plangere?

– „Au depus un inscris care semnaleaza anumite aspecte. Numiti-l sesizare, numiti-l proces-verbal… Este un inscris care a fost inregistrat la DIICOT.”

– Dumneavoastra, ca ministru de Interne, ati avut senzatia ca a fost vorba de o tentativa de lovitura de stat?

– „Nu eu sunt cea care trebuie sa stabileasca ce a fost. Sunt institutii abilitate care, in baza tuturor inscrisurilor, probelor, documentelor si verificarilor facute ulterior, trebuie sa stabileasca ce a fost in spatele acestor evenimente.”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.