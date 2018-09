Rasturnare de situatie! Ce s-a intamplat cu sotul Cristinei Manea, tanara mama din Pitesti care a murit de cancer! Au strans 170.000 de euro din donatii, dar ea s-a stins! Ce a urmat e scandalos: „Mie imi este jena”

Drama Cristinei Manea, tanara din Pitesti in varsta de 23 de ani care a aflat ca sufera de o boala cumplita chiar in ziua in care a devenit mamica, a impresionat o tara intreaga. Romanii si argesenii in mod special au dat dovada de o mobilizare exemplara. Spectacole si actiuni caritabile, conturi deschise, donatii de bunuri si campanii umanitare la care s-a raliat toata presa din judet.

In doar doua saptamani, undeva catre finalul verii anului trecut, s -au adunat toti banii necesari tratamentului. Mai mult, oamenii au continuat sa doneze chiar si dupa aflarea vestii ca cei 70 de mii de euro necesari tratamentului s-au strans. S-a ajuns la o cifra mult peste dublul sperat initial de familie, insa banii n-au mai ajutat-o pe tanara mamica.

Dupa un tratament inceput la spitalul celebrului Institut „Centre Léon-Bérard” din Lyon, unde tanara a ajuns cu mari interventii, familia a hotarat intempestiv ca tanara mamica trebuie externata si adusa in tara. Pentru ca, ulterior, aceeasi familie sa decida continuarea tratamentului la o clinica din Turcia, unde Cristina si-a gasit sfarsitul in urma unu cancer galopant. Dincolo de tragedia in sine, trist este faptul ca peste mobilizarea fara precedent a unor oameni cu suflet mare planeaza o pata de decredibilizare.

Si asta din cauza unei facturi neachitate de catre familie, in valoare de 8.000 de euro, pe care spitalul din Franta a trimis-o Consulatului General al Romaniei din Lyon, a carui imagine e, de asemenea, afectata si care nu-si mai permite astfel sa ceara sprijinul prestigiosului institut pentru tratarea si altor bolnavi romani aflati in situatii disperate, asa cum s-a procedat in cazul Cristinei Manea. Intrebarea fireasca pe care Jurnal de Arges si-a pus-o la aflarea acestei vesti si pe care, cel mai probabil, v-o veti pune si dumneavoastra, cititorii nostri, este cum se face ca, desi familia a primit donatii depasind cu mult dublul sumei necesare pentru tratamentul Cristinei, Romania se face de ras cu o factura neachitata.

O situatie jenanta, de pe urma careia au de suferit inclusiv viitorii pacienti romani care au nevoie de servicii medicale acolo. Am incercat sa mergem pe urmele acestei facturi, iar explicatia, deloc credibila, oferita de sotul Cristinei Manea este ca factura n-a ajuns la el. Asta, desi consulul general al Romaniei la Lyon spune ca a facut demersuri pentru identificarea adresei si transmiterea facturii.

In ultima parte a anului trecut, Cristina Manea ajungea, in sfarsit, la Centre Léon-Bérard, celebrul institut din Lyon, acolo unde spera intr-o minune, desi sansele de vindecare erau mici.

„Acest institut, care este de varf aici, la Lyon, a fost foarte deschis cu noi. Sotul, pe care eu nu l-am intalnit deloc si cu care am vorbit doar la telefon, a venit aici cu sotia, Cristina Manea, care a fost internata in spitalul acestui institut de cercetare si de tratament. A fost nevoie sa fac multe interventii – de altfel, in contextul acesta m-a si sunat sotul pacientei, pentru ca starea Cristinei Manea era foarte delicata, foarte grava si ea avea, intr-adevar, nevoie de o prezenta permanenta in camera cu ea. Cum politica spitalului nu permite acest lucru, am reusit sa obtin cateva derogari in sensul acesta, iar sotul a fost lasat acolo o buna perioada de timp.

Pacientei i-au facut analizele si i-au dat un tratament. Ideea e ca, potrivit sotului, acelasi tratament i-ar fi fost dat, poate chiar l-ar fi si inceput, si in tara. Era, deci, nemultumit, inclusiv pe considerentul ca, la un moment dat, cei de la institut n-au mai vrut sa faca derogare de la aceasta regula a lor si sa-l lase cu ea in camera. La un moment dat, am aflat – nu de la el – ca ar fi decis sa se intoarca in tara. Ulterior, medicii mi-au transmis ca a fost decizia familiei de a reveni in tara si de aici n-am mai stiut nimic. Asta pana in momentul in care am primit o factura la Consulat, o factura care trebuia platita”, a precizat, pentru Jurnal de Arges, Anca Elena Opris, inimosul consul general al Romaniei la Lyon.

Este vorba despre o factura emisa ulterior externarii Cristinei Manea, pe 26 decembrie 2017, aferenta dosarului de pacient nr. 1724288, in valoare de 8.000 de euro. Acesta e, de fapt, costul spitalizarii tinerei mame la institutul-spital din Lyon, unde pacienta nu s-a mai intors dupa ce familia a decis sa continue tratamentul la o clinica din Turcia, acolo unde, spune sotul Cristinei Manea, pacientilor li se permite si un insotitor.

„Factura a ajuns la Consulat probabil pentru ca, banuiesc, n-au avut adresa unde s-o trimita. Si atunci, intotdeauna cand nu exista adresa respectivului pacient beneficiar de servicii medicale, se transmite reprezentantei diplomatice respective. Sau au trimis-o la noi pentru simplul fapt ca am intervenit eu ca pacienta sa fie primita in urgenta (…). Noi nu aveam cum sa o platim. A fost o situatie destul de delicata, pentru ca, la acel moment, nici noi nu aveam coordonatele familiei”, mai spune consulul general al Romaniei la Lyon.



Consulatul nu-si mai permite sa ceara sprijin pentru alti bolnavi romani

Ulterior, Consulatul General al Romaniei la Lyon a facut demersuri pentru aflarea adresei familei Manea si transmiterea facturii.

„Am trimis factura la adresa care ne-a fost indicata si asta este tot ce pot sa va dau ca informatie. In contextul acestei facturi neplatite, am aflat si noi ca famila ar fi dus-o pe Cristina in Turcia, unde, de altfel, ar fi si decedat. A fost si motivul pentru care am fost cu inima stransa, gandindu-ne ca asta mai lipsea acum familiei: factura de la Lyon. Nu stiu daca aceasta a fost sau nu achitata ulterior. Pentru noi nu este o situatie placuta, pentru ca a fost nevoie, la un moment dat, sa facem apel la sprijinul lor. Ori, eu, care am intervenit pentru doamna Manea, nu mai am niciun fel de indrazneala ca, intr-un caz similar, urgent, sa apelez la ei”, mai spune consulul Anca Elena Opris.

Consulul Romaniei la Lyon: „Mie imi este jena”

Situatia este una penibila din toate punctele de vedere si pune inclusiv Consulatul General al Romaniei la Lyon intr-o situatie delicata.

„La momentul respectiv am facut acest demers pentru ca pacienta sa fie primita in Urgente, pentru ca mi se spunea, iar realitatea asta a fost, ca era o situatie disperata. Institutul putea foarte bine sa-i refuze internarea, pentru ca aveau cereri de peste tot din lume. Chiar a fost o problema, pentru ca nu aveau paturi disponibile, rezerve disponibile. Mie imi este jena si as fi intr-o situatie penibila sa aflu ca nu s-a achitat acea factura. Mi-a fost jena sa pun intrebarea direct, ca sa nu mi se spuna ca n-au achitat-o”, mai spune Anca Elena Opris.

Jurnal de Arges i-a contactat pe oficialii de la „Centre Léon-Bérard” pentru a obtine informatii legate de tratamentul urmat de Cristina in respectivul spital, costurile acestuia si factura neachitata. Iar raspunsul primit a fost unul lapidar: „Informatiile pe care le solicitati tin de secretul medical si nu pot fi dezvaluite”.

Sotul Cristinei Manea afirma ca nu stie de existenta respectivei facturi si ca a platit o suma de bani – fara sa precizeze cat – spitalului din Lyon, dar ca o va achita si pe cea la care face referire consulul, daca o va primi.

„Cand am plecat din spital, am platit ce era la ora respectiva si mi s-a spus ca, daca cumva e vreo diferenta – ei erau de parere ca n-o sa mai fie – imi vor trimite factura. Dar nu mi-au trimis nimic. S-a platit direct din cont, online, dar astea sunt chestii care ne privesc strict pe noi. Oamenii au e-mail-ul meu, toate contactele. Din momentul in care ma suna, achit, nu se pune niciun fel de problema”, spune Adrian Manea, sotul Cristinei.

Intrebat de Jurnal de Arges daca a fost multumit de serviciile medicale pe care sotia sa le-a primit la spitalul din Franta, Adrian Manea a precizat ca „nu ca in Turcia, unde e mult mai bine din punct de vedere al confortului pacientului, pentru ca lasa insotitorul sa stea in camera cu pacientul. In Franta, n-am avut voie… In Turcia, aveam patul meu deja stabilit. Nu poti sa te duci la 2500 de kilometri si sa-ti abandonezi sotia intr-o camera… Cris avea nevoie de mine in fiecare dimineata”.

Ce stie sigur e ca la spitalul din Turcia, in schimb, nu mai are nimic de achitat.

„Acolo iti iau si pielea de pe tine. La trei-patru zile, le bagai banii. Dar am fost multumiti… Ne-am dus acolo cu speranta ca totusi o sa se vindece. Sperante am avut mereu, va dati seama…” mai spune sotul Cristinei.

Cat despre deciza intempestiva de a renunta la spitalul din Fanta in favoarea celui din Turcia, Adrian Manea spune ca a luat-o tocmai pe considerentele precizate, dat fiind faptul ca in Turcia i s-a permis sa stea alaturi de Cristina, nu pe considerente economice si ca, dincolo de confortul psihic, mental al sotiei sale, a avut nevoie si de o a doua opinie.

„In primul rand ca ea nu a fost transferata din Franta in Turcia. Ea a venit mai intai acasa, cu tratamentul ce i s-a facut in Franta si i-a mai dat un tratament pe care il putea continua acasa. Pentru ca tratamentele de cancer se fac o saptamana-doua la spital si doua-trei de pauza. Cand a trebuit sa facem din nou tomograf, am zis sa-l facem direct in Turcia (…). Costurile sunt exorbitante, dar sensibil egale. Mi-a venit un mare dosar in brate, cu ce i s-a facut lui Cris si jos, cat costa, dar nu stiu punctual”, mai spune Adrian Manea.

Pentru edificarea opiniei publice cu privire la destinatia sumelor donate de cei impresionati de drama Cristinei, l-am rugat pe Adrian Manea sa precizeze cati bani s-au adunat din donatii in cadrul campaniilor pentru Cristina si ce cheltuieli au fost efectuate din aceste donatii.

„S-au strans vreo 170 de mii de euro, iar cheltuielile au fost de vreo 115 mii, doar spitalizarile in afara. Nu mai spun de ceea ce s-a cheltuit in tara, ca am avut tratament de sustinere si in tara. Sunt oameni carora efectiv le spuneam ca nu mai e nevoie, ca am banii necesari si imi spuneau: „Nu ma intereseaza, eu vreau sa dau pentru Cristina, pentru fetita”. Cristina a fost agent de vanzari si o stia tot judetul…”, mai spune Adrian Manea.

Adrian Manea s-a aratat indignat de unele ipoteze legate de suma mare de bani care i-a ramas din donatii.

„Referitor la tot ce latra anumite persoane, o treime din banii pe care i-am primit, oamenii au apreciat ca s-a donat pentru pachetul Cristina si fetita nou-nascuta. E normal sa ma gandesc si la fetita. Si fetita e predispusa 20-30% sa faca ce a facut mama ei. Trebuie sa inceapa controalele, poate in Turcia, la doua-trei luni, si asa mai departe (…). Ma astept sa se intample orice, ca asa e soarta mea”, spune Adrian Manea.

Sotul Cristinei Manea spune ca o parte din diferenta ramasa din donatii a oferit-o unor persoane care aveau nevoie de ajutor.

„Am o fundatie cu care colaborez. Am ajutat deja vreo 7-8 cazuri si tot asa (…). Si urmeaza sa mai ajut, va dati seama ca nici mie, in afara de cativa oameni potenti din Arges, nu mi-a dat nimeni mai mult de 5.000 de lei. Nu pot eu, Adi Manea, un simplu om de rand, sa dau cuiva 50.000 de euro. Prefer sa ajut cu cate 100 de euro cate cazuri o sa pot si cam asta e”, mai spune Adrian Manea.

Am incercat sa aflam mai multe despre aceasta fundatie, nume, obiect de activitate etc. „Sincer, am un intermediar din partea de nord a tarii care ma ajuta”, este tot ce ne-a mai spus sotul Cristinei.

Pe 27 octombrie, Adrian Manea posta pe pagina sa de Facebook o fotografie si un mesaj informativ cu privire la situatia sumelor stranse pentru Cristina din donatii: 661.949,53 lei in conturi, plus 40.000 de lei cash.

„Acestia sunt banii stransi in conturile noastre + 40.000 lei cash (aproximativ).

VA MULTUMIM MULT…ENORM…INFINIT!!! Solidaritatea si mobilizarea voastra au fost fara precedent in Romania, o tara frumoasa, cu oameni minunati!!!

Vom alege o clinica dintr-o tara europeana unde Cris sa beneficieze de cele mai bune tratamente/interventii si unde, evident, costurile sunt enorme!!!

Stiu ca toti o iubiti pe sotia mea…PENTRU CEI CARE VOR SA RAMANA ALATURI DE NOI, conturile sunt valide si raman deschise!!!”, scria Adrian Manea in toamna anului trecut. Iar donatiile au continuat.

Un cancer rar: sarcom alveolar de parti moi

Drama Cristinei Manea a inceput in vara anului 2017, cand tanara a adus pe lume, prin cezariana, o fetita. La iesirea din anestezie, avea sa acuze dureri cumplite de cap. Familia a crezut, intial, ca este un efect secundar al operatiei. Medicii suspectau deja o boala grava si au anuntat familia, dar nimeni nu i-a spus nimic despre cumplitul diagnostic prezumtiv. Toata lumea a sperat ca, dupa investigatii mai amanuntite, va primi vesti mai bune. Dar n-a fost asa. La cateva zile, tanara mamica a ajuns la Institutul Oncologic Fundeni.

Au urmat cateva sedinte de radioterapie si o biopsie care a confirmat cancerul in faza avansata suspicionat la Pitesti: sarcom alveolar de parti moi, adica un cancer destul de rar. Speranta pentru Cristina era un tratament complicat si costisitor, in strainatate, cu jumatate sanse de vindecare, evaluat la 70.000 de euro, bani de care familia nu dispunea in acel moment. A urmat o mobilizare uriasa. Spectacole si actiuni caritabile, conturi deschise, donatii de bunuri. In mai putin de doua saptamani, s-au strans toti banii necesari tratamentului, iar in lunile care au urmat, alte mii de euro. A urmat internarea la Lyon, intoarcerea in Romania si internarea in Turcia, unde in ianuarie 2018 Cristina s-a stins, odata cu visul ei de a-si vedea fetita crescand.ă

