Rasturnare de situatie! Ce s-a intamplat in mare secret intre Israela si Liviu Arteni, inainte ca ea sa moara! Este vorba despre ceea ce multi banuiau!

Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atentia presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei doi. Cu toate acestea, in ultimii ani, Israela a trait numai in certuri. In 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar femeia de afaceri spunea ca barbatul a cazut in patima alcoolului.

In 2017, Israela si Liviu Arteni au anuntat public ca se vor separa. Dupa putin timp, cei doi au abandonat ideea, semn ca aveau de gand sa se impace. N-a fost sa fie, iar la putin timp, Israela a depus actele de divort la Judecatoria sectorului 5. In noiembrie anul trecut, instanta a decis ca cererea femeii este perimata. Israela Vodovoz a trebuit sa se gandeasca la o solutie mai buna pentru a „scapa” de casnicia cu Liviu Arteni. Femeia de afaceri i-a oferit bani si s-au inteles la impartirea bunurilor. Asta inseamna ca acum, dupa moartea ei, ea nu mai are niciun drept asupra averii ei.

„Israela a divortat de Liviu Arteni in cursul anului 2017 si acest lucru s-a intamplat la notar. L-am asteptat foarte mult pe Liviu, dar el a fost in tara si a semnat actele. Tot atunci s-a facut si partajul asupra bunurilor”, a declarat avocata Rodica Bucur, cea care a reprezentat-o pe Israela in procesul de divort, potrivit click.ro.

Liviu Arteni este de negasit

Liviu Arteni e plecat de aproximativ doi ani in strainatate. In urma cu un an, Liviu Arteni declarat ca se afla intr-un impas si ca cerseste prin diferite tari din Europa. El a vorbit despre acest lucru in cadrul unei emisiuni tv, printr-o interventie telefonica. De atunci, nimeni nu mai stie nimic de Liviu. Barbatul nu a raspuns nici mesajelor de condoleante primite pe Facebook, de la prietenii sai.

„Da, cersesc pe strada! Am mancat idn tomberon si am intrebat oameni daca ar putea sa ma ajute uc un euro macar sa-mi iau si eu o paine si o sticla de vinn. M-am certat cu pescarusii pentru o bucata de paine. Atat de rau am ajuns! Dorm pe strada si ma spal pe plaja…Regret ca am suparat un suflet ca Israela”, povestea Liviu Arteni, in urma cu un an.

