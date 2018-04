Rasturnare de situatie! Ce scrie pe certificatul de deces al fiului lui Nelu Ploiesteanu: “Nu a murit de boala lui“

Sotia artistului Nelu Ploiesteanu, Elena, contesta motivul din cauza caruia fiul ei s-a stins din viata si sustine ca Mihaita nu a fost tratat asa cum trebuia si a fost plimbat de la un spital la altul. Femeia sustine ca are dovezi si ca baiatul ei nu a primit tratamentul care era necesar pentru a se vindeca.

”Dupa ce termin cu tot ce trebuie pentru Mihaita o sa spun tot ce am pe suflet, ce s-a intamplat cu copilul meu in spital, nu a fost tratat cum trebuie. De la o simpla raceala l-am adus in cosciug. Eu am dovezi. A fost plimbat de la un spital la altul. Pe certificatul de deces scrie stop cardio-respirator. El a murit de la o raceala tratata necorespunzator. Nu a murit de boala lui”, a spus Elena Ploiesteanu la tv.

“Am sunat la trei spitale, am fost refuzata. Copilul meu trebuia sa fie internat la terapie, monitorizat. Trebuia sa fie la aparate, sa i se vada pulsul, oxigenul, sa i se faca analize. L-a adus in ultima faza in terapie pentru cateva ore. Pe certificatul de deces scrie stop cardio-respirator. El a murit de la o raceala tratata necorespunzator. Nu a murit de boala lui”, a mai spus femeia.

De ce boala suferea fiul lui Nelu Ploiesteanu

Mihaita s-a nascut perfect sanatos, dar un vaccin facut gresit l-a lasat paralizat la varsta de doar doua luni. Fiul lui Nelu Ploiesteanu suferea detetrapareza spastica si encefalopatie.

„El, la o luna si jumatate, a facut un vaccin, nu stiu sa va spun ce vaccin, ca era alta schema atunci…, i-a facut acel vaccin si-n doua saptamani n-a mai miscat nici manute, nici picioruse… In momentul cand i-a facut acel vaccin, s-a innegrit tot… n-am stiut ce se intampla, l-am batut pe spate, la fundulet, si-a revenit… dar impactul a fost atunci, nu stiu cat a putut sa stea asa, sa nu oxigeneze creierul si… „, povestea in urma cu ceva timp fosta sotie a lui Nelu Ploiesteanu.

