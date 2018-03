Rasturnare de situatie. Ce se va intampla cu trupul neinsufletit al lui Andrei Gheorghe

andrei gheorghe a murit

Andrei Gheorghe va fi incinerat, potrivit ultimelor informatii legate de realizatorul radio-TV. Jurnalistul era un om credincios, in ciuda aparentelor. El dezvaluia intr-un interviu ce ii cerea lui Dumnezeu.

„Sunt un sceptic, sunt aici de atata amar de vreme, nu m-ai prins niciodata contrazicandu-ma. Zic multe despre mine, dar niciodata altele. Sunt acelasi. Nu suport prostii, reactionez repede, ma rog la Dumnezeu sa ma scape de manie si de furie, care ma mananca pe dinauntru, sa-mi dea intelepciune. Asta sunt. Si daca iti sunt prieten, nu sunt dur, arogant, din contra sunt calin si pupacios”, declara Andrei Gheorghe in 2016, intr-un interviu pentru adevarul.ro.

Potrivit celor mai noi informatii, Andrei Gheorghe va fi incinerat sambata, 24 martie.

Andrei Gheorghe a incetat din viata in aceasta seara a varsta de 56 de ani. Jurnalistul a fost gasit mort in baie. Nascut in Rusia, Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului si televiziunii din Romania, realizator de filme documentare, de scurt si lung metraj. Tatal lui, originar din Romania, a studiat la scoala de aviatie din Lipetk, Rusia, iar mama sa, rusoaica fiind, era chiar fiica comandantului scolii de aviatie. Andrei Gheorghe a absolvit Facultatea de Limbi si Literaturi Straine (sectia rusa-engleza), Universitatea din Bucuresti.

