Rasturnare de situatie! Cine este cu adevarat iubitul Simonei Halep! Are mari probleme

Simona Halep pare ca si-a gasit jumatatea, dupa mai multe esuari avute in dragoste. De cateva luni, tenismena se iubeste cu Theo, un tanar potent financiar, umblat prin Occident. Insa toata lumea se intreaba cine este iubitul Simonei Halep si cum a facut el banii.

Ei bine, totul a iesit la iveala, potrivit spynews.ro, Theo nu ar fi fost niciodata patronul unui mare club de fite din Miami, ci mai degraba angajat pe post de manager. Nici cu finantele se pare ca nu sta bine, „baiatul de Miami” este cautat de mai multe banci din America pentru foarte mari datorii! Tanarul nu pare a detine averea pe care o afiseaza cu mandrie pe facebook si pe Instagram.

Iubitul Simonei Halep are o relatie buna cu „tatal socru”

Simona Halep si Theo sunt la inceputul relatiei, iar povestea lor de iubire a inceput in urma cu doar cateva luni. Chiar si asa, el are o relatie foarte buna cu familia liderului mondial in tenis. Iubitul Simonei Halep a fost surprins de mai multe ori in compania „tatalui socru”, Stere Halep. Trebuie subliniat faptul ca pentru machedoni e foarte important ca tinerii indragostiti sa aiba parte de binecuvantarea parintilor. Si, desi e prieten cu Lucian Becali, Theo l-a cucerit pe tatal sportivei cu personalitatea si carcaterul sau.

