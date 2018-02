Rasturnare de situatie in cazul Anastasiei Cicati! Un american sustine ca era, de fapt, sotia lui: „Sa arzi in iad, lasule!”

E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo sustine ca superba satena era, de fapt, sotia lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauti, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic si ca adevarul va iesi la iveala, in cele din urma. Danny Naranjo a postat si o fotografie in care apare alaturi de regretata actrita.

„Mi-au ucis nevasta, sa arzi in iad, lasule”, a scris barbatul pe contul de Facebook al criminalului. Imediat, s-a iscat o isterie in randul internautilor, care i-au cerut dovezi lui Danny Naranjo. Americanul le-a raspuns vehement: „Tot ce am scris este adevarat! Sunt sotul ei! Mi-a ucis sotia, stiu ce spun, eu nu trebuie sa va demonstrez voua nimic. Alexei Mitachi este un criminal si un las si va arde in iad pentru asta. Sunt sotul ei, sora lui, Irina Mitachi, va poate confirma asta”.

De asemenea, Danny a vorbit si despre cat de bine o cunostea pe Anastasia Cecati: „Era foarte inteligenta. Mereu i-am spus ca apreciez acest lucru la ea. Iubea sa citeasca. Ultima carte pe care a citit-o este Anna Karenina. Voi cei care ii luati apararea lasului care mi-a ucis sotia…Sunteti lasi si voi! Care e problema voastra?”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.