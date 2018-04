Rasturnare de situatie in cazul crimei din Botosani! Criminalul nu era singur cand a comis fapta. Motivul crimei se afla exact acolo

Detalii infioratoare ies la iveala despre crima din Botosani. Ar mai exista un martor al crimei, care a asistat la toata scena teribila.

Pe pagina de socializare a iubitei criminalului au aparut comentarii pline de ura la adresa acestuia. Dupa ce s-a aflat ca motivul crimei ar fi chiar iubita faptasului, apropiatii arunca cu vorbe grele.

Potrivit informatiilor aparute in presa locala, motivul crimei ar fi fost un schimb de replici intre criminal si victima. Mai exact, Petronela i-ar fi spus ca iubita acestuia era grasa si urata, iar el a devenit furios si a injunghiat-o.

Un prieten de-ai Petronelei a scris pe pagina de socializare un mesaj extrem de important care rastoarna situatia.

Dupa crima macabra, atat criminalul cat si iubita acestuia au fost activi pe retele de socializare. Partenera adolescentului a postat o fotografie, iar un apropiat a lasat un mesaj extrem de important.

Bogdan Ionel are doar 17 ani si se pare ca facuse o pasiune pentru Petronela. Fata nu ii raspunea avansurilor deoarece avea iubit.

Nu se stie cum a convins-o sa mearga cu el singura. Ar fi incercat sa o violeze insa cum fata s-a opus, nebun de gelozie ar fi injunghiat-o cu sete prin 13 lovituri de cutit. Nu se stie nici daca tentativa de viol ar fi avut loc tocmai in paduricea de la Pacea sau in alta parte.

Bogdan avea o alta relatie cu o tanara, Mihaela, insa era indragostit de Petronela.

Adolescentul se afla in aceste momente in custodia Politiei si urmeaza sa fie dus la audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, potrivit botosaneanul.ro.

Trecatorul care a gasit-o pe adolescenta omorata si pe jumatate dezbracata, dar si politistii, criminalistii si echipajul medical care au sosit la locul tragediei au fost socati de ceea ce au vazut. Primul dintre oamenii legii care a ajuns in urma apelului a facut o marturisire cutremuratoare.

Petronela Mihalachi a fost ucisa de un baiat de 16 ani cu 13 lovituri de cutit. Una dintre rani a fost in inima. Zona din padurea Pacea, din Botosani, in care a fost gasita tanara a fost impanzita de o armata de ofiteri ai Inspectoratului de Politie Judetean, coordonata de sefi care au inceput sa investigheze cu minutiozitate locul unde se afla fata.

Cu lacrimi in ochi, primul politist care a sosit la locul tragediei a facut o marturisire emotionanta cu lacrimi in ochi. El a mai dezvaluit ca nu vrea sa isi imagineze ce e in sufletul parintilor Petronelei Mihalachi, mai ales ca are si el la randul lui un copil, pe care il iubeste cel mai mult pe lumea asta.

„Fata asta era extrem de frumoasa”, a declarat primul politist ajuns acolo, potrivit botosaneanul.ro.

