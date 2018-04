Rasturnare de situatie in cazul crimei din Botosani! Nu adolescentul a ucis-o pe Petronela. Cine este adevaratul criminal

Rasturnare de situatie in cazul crimei din Botosani! Adolescentul de 16 ani doar si-ar fi asumat vina, dar in realitate nu el a comis fapta.

Cel mai bun prieten al lui Bogdan a vorbit pe larg despre acest subiect in cadrul unei emisiuni tv.

"Inca nu sunt convins de ceea ce se tot vorbeste, pana nu aflu de la el exact ce s-a intamplat, cu adevarat. Baiatul asta nici macar nu injura pe cineva, dar sa ajunga la crima. A crescut fara tata, iar mama lui e plecata in strainatate. Era doar cu sora lui, iar ea era impotriva relatiei lui, pe langa restul persoanelor care ii cunosteau. A gasit refugiul la fata asta, iubita lui, si orice s-ar fi intamplat, ea era totul pentru el si poate ca ar fi fost in stare sa faca lucrul asta. Personal, cred ca s-au acumulat multe frustrari, iar ce a spus fata asta despre prietena lui a umplut paharul. Banuiesc ca a fost doar o victima fara voie. Ceva nu se leaga, banuiesc ca a fost orbit si de iubirea asta de adolescent si si-a pierdut simtul ratiunii. Pe Mimi, prietena lui, o cunosc de 5 ani, inainte sa il cunosc pe Bogdan. Probabil ca in relatia lor, ea era cea care trebuia sa lupte, sa faca orice pentru relatie, dar nu se leaga faptele intamplate cu ei. Se crede de fapt ca ea ar fi fost cea care a facut de fapt crima, iar el si-a luat vina asupra lui", a spus un prieten al lui Ionel Bogdan.

O alta prietena spune ca i se pare foarte ciudat acest caz.

"Am auzit ca cica si iubita lui era de fata, dar nu stiu daca este adevarat. Dar ce mi se pare mie ciudat, e ca de ieri, cica fata e internata la psihiatrie. Si ce mai e interesant este faptul ca inainte cu 3 zile de crima, adica duminica, parca, Bogdan a postat pe facebook un mesaj ca si cum s-ar fi pregatit sa se sinucida. In mesaj isi invinovatea familia, mai ales pe sora lui si i s-a adresat iubitei ceva de genul ca: "Ne vedem in ceruri..." Dar l-a sters, dupa cateva ore. Poate ca voia sa isi ia viata, dar nu a avut curaj", a spus o prietena a tanarului acuzat de crima.

