Rasturnare de situatie in cazul disparitiei cursei MH370: pilotul a prabusit intentionat avionul

Experti in aviatie considera ca au rezolvat misterul disparitiei avionului MH370 Malaysia Airlines, din concluzia pe care au formulat-o se pare ca cei 239 de pasageri si echipajul zborului au fost victimele unui act criminal deliberat al pilotului, scrie telegraph.co.uk. Misterul disparitiei avionului Boeing 777 i-a contrariat pe investigatori si experti in aviatie inca din momentul in care a disparut de pe radare, in timpul zborului de la Kuala Lumpur la Beijing, in 2004. In cadrul unei emisiuni australiene de televiziune - "60 Minutes", un grup de experti in aviatie sugereaza ca pilotul Zaharie Amad Shah a executat o serie de manevre deliberate pentru a scapa de monitorizarea radar si a d ...